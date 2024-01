Nochevieja y Año Nuevo 2024: horarios de tiendas, bancos y más, qué abre y qué cierra en EE.UU.

(CNN) — Después de recibir el Año Nuevo, muchas personas también tendrán pendientes por resolver, ya sea hacer devoluciones o…

(CNN) — Después de recibir el Año Nuevo, muchas personas también tendrán pendientes por resolver, ya sea hacer devoluciones o ir al supermercado.

Muchos minoristas, tiendas de comestibles y farmacias estarán abiertos en Nochevieja y el día de Año Nuevo, aunque algunos modificaron sus horarios.

Este año, la Nochevieja cae en domingo, por lo que algunos servicios como la banca o el envío postal estarán cerrados.

Esto es lo que está abierto y cerrado en Nochevieja y el día de Año Nuevo.

Minoristas

Target estará abierto el 31 de diciembre de 8 am a 10 pm hora local. El día de Año Nuevo, las tiendas Target abrirán un poco más tarde, a las 9 am, y cerrarán a las 10 pm.

Walmart estará abierto ambos días.

Las tiendas JCPenney abrirán a las 11 am en Nochevieja, y es necesario consultar los horarios de las tiendas locales para conocer los horarios de cierre. El día de Año Nuevo, las tiendas estarán abiertas de 11 am a 6 pm, hora local.

La mayoría de las tiendas Macy’s estarán abiertas de 10 am a 7 pm en Nochevieja y operarán en horario regular el día de Año Nuevo.

Las tiendas TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra y Homesense estarán abiertas de 9:30 am a 6 pm en Nochevieja y el día de Año Nuevo.

Kohl’s estará abierto de 9 am a 7 pm en Nochevieja y de 10 am a 9 pm el día de Año Nuevo.

Supermercados

Whole Foods está abierto con horarios modificados ambos días, según la ubicación. Kroger estará abierto con normalidad.

Aldi cierra temprano en Nochevieja y estará cerrado el día de Año Nuevo.

Trader Joe’s cerrará a las 5 pm en Nochevieja y permanecerá cerrado todo el día de Año Nuevo.

El horario de Nochevieja de Costco es de 8:30 am a 5 pm y estará cerrado el día de Año Nuevo.

Wegmans cerrará a las 8 pm en Nochevieja y reabrirá el día de Año Nuevo a las 6 am, excepto las tiendas Astor Place y Brooklyn de la ciudad de Nueva York que abrirán a las 7 am.

Las tiendas Safeway y Albertsons estarán abiertas el 31 de diciembre y 1 de enero.

Las tiendas y farmacias Jewel-Osco, ACME y Shaw’s estarán abiertas en Nochevieja en horario reducido. Las tiendas estarán abiertas el día de Año Nuevo, pero la mayoría de las farmacias estarán cerradas.

Las tiendas Vons y farmacias estarán abiertas en Nochevieja. Estarán abiertos en horarios modificados el día de Año Nuevo, aunque sus farmacias estarán cerradas.

Las tiendas y farmacias Tom Thumb estarán abiertas en Nochevieja, aunque las farmacias tendrán horarios reducidos. Las tiendas Tom Thumb estarán abiertas el día de Año Nuevo y las farmacias estarán cerradas.

Farmacias

CVS informó que muchas sucursales estarán abiertas durante Año Nuevo, pero que es necesario consultar con las tiendas locales antes de visitarlas, ya que algunas pueden tener horarios reducidos o estar cerradas.

Las tiendas Rite Aid estarán abiertas en horario habitual en Nochevieja y Año Nuevo.

Walgreens estará abierto durante el horario comercial habitual en Nochevieja y Año Nuevo, pero el horario de la farmacia varía según la ubicación.

Servicio postal

El Servicio Postal de Estados Unidos no entregará correo el día de Año Nuevo.

No hay servicio de recogida o entrega de UPS el día de Año Nuevo, pero su servicio Express Critical está disponible. FedEx no realizará recogidas y entregas regulares en Nochevieja, pero sus servicios de entrega a domicilio, oficina y servicios críticos personalizados estarán abiertos. FedEx estará cerrado el día de Año Nuevo, excepto su servicio Custom Critical.

Bancos

La mayoría de los bancos siguen los feriados bancarios de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de los servicios de cajero estarán cerrados el día de Año Nuevo. Como siempre, puedes utilizar los servicios de banca móvil y cajeros automáticos.

La Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ no cotizarán el día de Año Nuevo.

