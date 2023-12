Niño británico que estuvo desaparecido durante seis años dice que es “surrealista” estar en casa y envía mensaje a su madre

(CNN) — Alex Batty, el niño británico que fue encontrado en Francia después de estar desaparecido durante seis años, dice…

(CNN) — Alex Batty, el niño británico que fue encontrado en Francia después de estar desaparecido durante seis años, dice que se siente “surrealista” estar de vuelta con su abuela en el Reino Unido.

En una entrevista con el diario The Sun publicada el jueves, Batty, que ahora tiene 17 años, dijo: “Cada vez que me voy a dormir, siento que me voy a despertar de vuelta en Francia. Todavía no me he dado cuenta de que he vuelto a Inglaterra”.

El adolescente habló de los seis años que pasó viviendo en España y Francia después de que su madre y su abuelo lo llevaran de vacaciones en 2017 y nunca regresara.

Dijo que los primeros años fuera de casa fueron como unas “vacaciones”, ya que pasó la mayor parte del tiempo “leyendo, dibujando, yendo a la playa.”

Sin embargo, cuando cumplió 14 años, Batty dijo que “empezó a tener que buscarse la vida” para pagar la comida y el alquiler trabajando en la construcción, la demolición y la decoración. En esa época empezó a pensar en marcharse a Inglaterra.

“Empecé a sopesar los pros y los contras de cada estilo de vida y, tras un par de meses de contemplación, me di cuenta de que Inglaterra era definitivamente el camino a seguir”, dijo. “Desde los últimos años, podía imaginarme mis futuros años y simplemente no era mejor camino para mi futuro”.

Batty declaró que tuvo una “vida social inexistente” mientras vivió con su madre y su abuelo, y afirmó que solo hizo un amigo durante los seis años que pasó en el extranjero.

El adolescente dijo que cuando decidió abandonar Francia para intentar llegar a Inglaterra, escribió una nota para su madre. “Le decía lo mucho que la quería, lo mucho que apreciaba lo que había hecho por mí. No quería que se preocupara por mí”, dijo.

Tomó una chaqueta de abrigo, su monopatín y algo de dinero para comida, y se marchó en la noche “completamente negra”, donde “llovía bastante”. Dijo que viajaba de noche, durmiendo lo menos posible y en zonas bien iluminadas por su seguridad.

Ahora de vuelta en Inglaterra, Batty dijo que está “muy feliz” y “sano”. Dijo que sigue queriendo a su madre y a su abuelo y que no quiere que se preocupen por él.

“Siento haberme ido, pero era necesario para mi futuro”, dijo dirigiéndose a ellos en un video publicado en la página web de The Sun.

“Puedo cuidar de mí mismo, así que no tienen que preocuparse por nada de eso”, añadió.

