Estas señales de alarma predicen la probabilidad de que una pareja se torne abusiva, según estudio

(CNN) — En los primeros días de una relación, la pasión puede hacer que alguien atribuya el comportamiento cuestionable de su nueva pareja a un mal día. Y, con demasiada frecuencia, lo que una persona descarta como algo sin importancia puede convertirse en un trato abusivo que la haga sentirse desesperada por dejar la relación, pero atrapada porque ha invertido mucho.

Por este motivo, investigadores de la Universidad de Western Ontario (Canadá) se propusieron averiguar si existen indicadores que precedan y predigan de forma fiable la violencia de pareja, es decir, la violencia física, sexual o psicológica ejercida por las personas hacia sus parejas románticas, según un estudio publicado este lunes en la revista académica Social Psychological and Personality Science.

“Se trata de uno de los primeros estudios que identifican comportamientos que predicen el maltrato pero que no son en sí mismos abusivos”, afirma la autora principal del estudio, la Dra. Nicolyn Charlot, investigadora asociada al departamento de Psicología de la Universidad de Western Ontario. “La violencia no suele aparecer muy al principio. Es raro que vayas a una primera cita y sufras violencia por parte de tu pareja”.

“En el momento en que se produce la violencia, la gente suele estar muy comprometida con su relación”, añade Charlot. “Dejarla puede ser difícil. Así que mi idea con este estudio era que si la gente era capaz de ver las señales de alarma antes de comprometerse, de mudarse, de lo que fuera, eso podría permitirles tomarse un minuto para reevaluar la relación, para proceder con más cautela, antes de que se produjera la violencia”.

A partir de una revisión de la investigación existente, los autores elaboraron una lista de 200 pensamientos, sentimientos y comportamientos abusivos y no abusivos. En un estudio con 355 participantes, los autores redujeron la lista a 16 señales de advertencia que predecían la violencia que se producía en un plazo de seis meses, muchas de ellas relacionadas con el sentimiento de derecho, la arrogancia, el control y la inmadurez emocional.

“Muchas veces, cuando estamos inmersos en estos patrones y dinámicas de relación, parece como si fuéramos los únicos que lo experimentamos, como si algo estuviera mal en nosotros”, afirma la Dra. Duygu Balan, psicoterapeuta especializada en traumas y heridas de apego en la bahía de San Francisco. Balan no participó en el estudio. “Una de las conclusiones (de este estudio) y por qué es importante, es que lo normaliza”.

Señales de alerta de violencia doméstica

Si experimentas alguno de los siguientes comportamientos identificados por el estudio, puedes estar en riesgo de ser víctima de abuso más adelante, especialmente si alguno de ellos se realiza repetidamente, o si ves a menudo más de unos pocos a la vez, dijo Charlot:

Tu pareja y tú tienen relaciones sexuales aunque no estés de humor.

Sientes que no puedes decir que no a tu pareja.

Tu pareja no admite cuando se equivoca.

Tu pareja te compara con otras personas.

Tu pareja reacciona negativamente cuando dices que no a algo que quiere.

Tu pareja no tiene en cuenta tus razonamientos o tu lógica cuando no coinciden con los suyos.

Te cuesta concentrarte en el trabajo porque los pensamientos sobre tu pareja acaparan tu atención.

Tu pareja crea situaciones incómodas en público.

Tu pareja actúa de forma arrogante o con derecho.

Tu pareja intenta cambiarte.

Tu pareja no te apoya.

Tu pareja te critica.

Tu pareja tiene expectativas poco realistas para su relación.

Tu pareja te evita.

Tu pareja hace algo que le has pedido que no haga.

Tu pareja amenaza con dejarte.

“Las señales de advertencia que aparecen en nuestras listas fueron las más importantes en cada estudio, pero eso no significa que no haya otras señales de advertencia que también sean importantes”, afirma Charlot.

Otras señales de alarma tempranas comunes son que la pareja diga que todos sus ex estaban locos, que sea grosero con los camareros, que haga daño a los animales o que se oponga a conocer a tus seres queridos, explicó Balan.

Proceder de hogares abusivos, desalentar aficiones que te nutren, ser incapaz de calmar sus propias emociones o seguir de cerca lo que haces en Internet son otras señales.

Charlot y su equipo no estudiaron qué puede causar que comportamientos tempranos que pueden parecer inofensivos culminen en maltrato, dijo. Sin embargo, los expertos señalan que es posible que al principio la pareja simplemente dé lo mejor de sí misma, y que el grado de poder o control que alguien desea aumente con el tiempo.

Que la pareja se sienta con derecho sobre ti o te menosprecie podría indicar una personalidad narcisista, afirma Balan. Otros pueden estar lidiando con sus propios traumas o inseguridades, lo que les hace incapaces de tener en cuenta los sentimientos de otra persona.

Pero “dicho todo esto, (ninguna víctima) tiene la culpa de sus abusos”, afirma Charlot. “Estas señales de alarma sirven para informar a la gente y ayudarla, pero no para culparla. Y nadie debería ser responsable del abuso, ni siquiera si se percata de una señal de advertencia y no hace nada”.

Tus próximos pasos

Si estás notando solo un par de estos comportamientos en tu relación, puede que no signifique automáticamente que necesitas romper, a menos que simplemente quieras hacerlo, dijeron los expertos.

“Pero puede ser útil frenar un poco las cosas, como conocer a alguien un poco mejor antes de hacer grandes inversiones”, dijo Charlot. Tal vez a tu pareja le vendría bien una terapia, añade, o un asesoramiento de pareja.

También hay que dejar claros desde el principio los límites, las expectativas y las normas del tipo de relación que se desea, explica Balan. Comunica cómo no quieres que te hablen o cómo te hacen sentir ciertas acciones.

Es posible que haya que investigar más a fondo algunas señales, dice Charlot. “Si mi pareja culpa a su ex de todo, no creo que me ponga inmediatamente en plan ‘vale, voy a romper con él'”, añadió. “Pero quizá le pregunte a un amigo: ‘Oye, ¿conoces al ex de esta persona?’ si surge esa oportunidad de forma natural”.

Si tu amigo está de acuerdo en que el ex era horrible, sabrás que tu pareja estaba siendo sincera. Pero si tu amigo no tiene ni idea de lo que tu pareja está hablando, eso podría ser motivo para hacer una pausa, dijo Charlot. Confía siempre en tu instinto, añade.

“Si se está produciendo un abuso real, yo sugeriría encarecidamente buscar recursos profesionales”, añadió, como la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica o la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (Rape, Abuse and Incest National Network, RAINN).

