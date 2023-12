En el zoológico no estaban seguros de quién era el padre de una cría de orangután. Una celebridad reveló los resultados de la prueba de paternidad

(CNN) — Cinco palabras del famoso presentador del programa de entrevistas diurno, Maury Povich, ayudaron a los empleados del Zoológico…

(CNN) — Cinco palabras del famoso presentador del programa de entrevistas diurno, Maury Povich, ayudaron a los empleados del Zoológico de Denver a resolver el misterio de varios meses en torno a qué orangután engendró a la cría Siska: “¡Berani, tú eres el padre!”.

La primavera pasada, cuando se confirmó el embarazo de la orangután de Sumatra Eirina, madre de Siska, los empleados del zoológico no estaban seguros de quién era el padre, según el director de comunicaciones integradas del Zoológico de Denver, Jake Kubié.

Sabían que había dos posibilidades: Jaya, de 16 años, un orangután que fue trasladado al zoológico de Denver como compañero de Eirina en 2019; o Berani, de 30 años.

“Después del nacimiento de Siska el 27 de agosto de 2023, nuestros equipos de Salud y Cuidado Animal tuvieron mucho cuidado de no interferir con el tiempo de unión de Eirina y Siska y tuvieron que esperar unos meses antes de poder obtener una muestra de cabello de Siska para poder comparar su ADN con muestras de Berani y Jaya”, dijo Kubié a CNN en un correo electrónico.

También indicó que los especialistas en cuidado de animales del zoológico habían observado previamente la actividad de cortejo y apareamiento entre Eirina y Berani, ambos miembros de una especie en peligro crítico de extinción.

Según el Zoológico de Denver, alrededor de 9.200 orangutanes permanecen en estado salvaje. Jaya fue llevado al zoológico como parte de un plan de supervivencia de especies de orangutanes de Sumatra.

Zoológico comparte adorables fotos de orangutanes jugando con nutrias

Una prueba de ADN finalmente reveló los resultados, y Kubié dijo que solo se le ocurrió una persona que podría hacer el gran anuncio: el presentador de programas de entrevistas diurnos de mayor duración en la historia de la televisión.

El expresentador de 84 años se ha hecho conocido como el rey de los resultados de las pruebas de paternidad después de que esas revelaciones se convirtieran en un segmento común de su programa “Maury”, que terminó en 2022 después de 31 temporadas.

“Eso me llevó a pensar si Maury podría ayudarnos con el anuncio”, dijo Kubié.

Entonces, se puso en contacto con el exproductor ejecutivo de Povich, quien puso al zoológico en contacto con el asistente ejecutivo de Povich, según Kubié.

Kubié dice que escribió en un correo electrónico inicial al equipo de Povich: “Esta podría ser una idea poco ortodoxa, o tal vez te piden estas cosas todo el tiempo, pero me preguntaba si estarías dispuesto a ayudarnos si invitamos a Maury a revelar los resultados de paternidad como sólo él puede hacerlo”.

El asistente de Povich confirmó que el expresentador del programa de entrevistas estaba dispuesto a hacer el gran anuncio.

El zoológico recibió el video de Povich haciendo la gran revelación el 15 de diciembre, justo antes de aceptar un honor especial esa misma noche, dijo Kubié.

“¡Recién recibido el premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Honor, Maury Povich está aquí para ayudarnos a anunciar los resultados de paternidad de Siska, nuestro orangután de Sumatra de 4 meses!”, publicó el Zoológico de Denver en X el 19 de diciembre, junto al video en el que aparece Povich vistiendo un esmoquin mientras sostiene un sobre amarillo.

Fresh off receiving the Daytime Emmys Lifetime Achievement Honor, Maury Povich is here to help us announce the paternity results for Siska, our four-month-old Sumatran orangutan! Is Siska’s father thirty-year-old Berani or 16-year-old Jaya? Watch the video for the big reveal! 🧡 pic.twitter.com/jyh1Mp0Y7C

— Denver Zoo (@DenverZoo) December 19, 2023

“Sobre la orangután Siska, de 4 meses, Berani: ¡tú eres el padre!”, anunció Povich en el clip, que luego muestra al equipo del zoológico aplaudiendo la noticia.

“Fue maravilloso trabajar con Maury y su equipo y no podemos expresarle lo suficiente la gratitud por compartir parte de su tiempo y energía para apoyarnos, especialmente en un día tan importante para él personalmente”, dijo Kubié.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.