El líder de la oposición rusa encarcelado, Navalny, “aliviado” después de un “agotador” traslado de prisión de 20 días

(CNN) — El líder de la oposición rusa Alexey Navalny, ahora trasladado a una prisión al norte del Círculo Polar Ártico, expresó su “alivio” en su primer mensaje compartido a través de sus asistentes en las redes sociales este martes después de sobrevivir a lo que, según él, fue un traslado de prisión “agotador” de 20 días que cubrió miles de millas.

“Me trajeron aquí este sábado por la noche. Y me transportaron con tanta precaución y por una ruta tan extraña (Vladimir – Moscú – Chelyabinsk – Ekaterinburg – Kirov – Vorkuta – Kharp) que no esperaba que nadie me encontrara aquí antes de mediados de enero”, escribió Navalny en X anteriormente conocido como Twitter.

1/9 I am your new Santa Claus.

Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.

— Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

“Los 20 días de mi traslado fueron bastante agotadores, pero todavía estoy de buen humor, como corresponde a un Papá Noel”, dijo, agregando que se encuentra bien y “totalmente aliviado” de haber finalmente hecho el viaje.

Según los cálculos de CNN, Navalny recorrió más de 3.700 millas (aproximadamente 6.000 km) en los veinte días que duró su viaje.

Navalny dijo que ya se había reunido con su abogado y agradeció a sus seguidores la preocupación mostrada por ellos. Agregó que estaba bien y que estaba contento de haberlo logrado finalmente.

Sus publicaciones sugieren que permanece en régimen de aislamiento, pero Navalny dijo que salió a caminar al aire libre en un patio.

“Vi un convoy, no como en el centro de Rusia, sino como en las películas: con ametralladoras, guantes calientes y botas de fieltro. Y con los mismos hermosos perros pastores peludos”, escribió en X.

“Gracias nuevamente a todos por su apoyo. ¡Y felices fiestas!” dijo Navalni.

El lunes, el equipo de Navalny dijo que lo encontraron en un IK-3 en la aldea de Kharp, a unas 40 millas al norte del círculo polar ártico, en la Región Autónoma Yamalo-Nenets de Rusia, después de un esfuerzo de búsqueda que duró 20 días.

