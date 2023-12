CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 615 639¾ 611½ 636¼ +20 May 625¾ 649¼ 622½ 646¼ +18¾ Jul 633 655 630 653 +18¼ Sep 641¼ 664½ 641¼ 663½ +17¾ Dec 658¼ 676¾ 657¾ 676½ +17¾ Mar 672½ 686¼ 672½ 686¼ +16½ May 689¼ +15¼ Jul 671 682¼ 671 682¼ +13 Sep 689¾ +13 Dec 701¼ +13 Mar 708 +13 May 689 +2½ Jul 641 +1¼ Est. sales 78,660. Fri.’s sales 46,005 Fri.’s open int 357,665, up 712 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 473 481 471½ 480¼ +7¼ May 485¼ 493 484 492¼ +6½ Jul 495 502 494 501½ +6 Sep 498 504 496½ 503½ +5¼ Dec 504 510¼ 502¾ 509½ +5 Mar 514¾ 520¾ 513¾ 520¼ +4¾ May 521¼ 525¾ 521¼ 525¾ +5 Jul 522 527 522 526¾ +5¼ Sep 508¾ 510½ 508¾ 510½ +4 Dec 504½ 508 504½ 508 +3½ Mar 518¼ +3½ May 523 +3½ Jul 524 +3½ Sep 509 +3½ Dec 498 498 497½ 497½ +¼ Jul 513½ +¼ Dec 490¼ +¼ Est. sales 150,357. Fri.’s sales 142,450 Fri.’s open int 127,730 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362¼ 369¼ 360¼ 368¼ +8¾ May 359½ 367¼ 359½ 367¼ +8¼ Jul 368½ +8¼ Sep 377¼ +8¼ Dec 384 +8¼ Mar 364 +8¼ May 370 +8¼ Jul 374¾ +8¼ Sep 386½ +8¼ Dec 393¼ +8¼ Jul 345¼ +8¼ Sep 361 +8¼ Est. sales 152. Fri.’s sales 158 Fri.’s open int 3,344, up 20 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1299¾ 1314½ 1296 1313¼ +13½ Mar 1307 1319¾ 1302½ 1319 +12¾ May 1316¾ 1328½ 1312¼ 1328 +11¼ Jul 1322½ 1332¾ 1316½ 1332 +9½ Aug 1303½ 1313¾ 1298 1313¼ +8½ Sep 1271 1279 1263½ 1278½ +7¼ Nov 1262 1266½ 1249¾ 1265¼ +7¼ Jan 1265¼ 1273¾ 1259¼ 1272¾ +6¼ Mar 1271½ 1271½ 1270¾ 1270¾ +7¼ May 1272¾ 1272¾ 1271¼ 1272 +7 Jul 1263¾ 1276¾ 1262¾ 1276¾ +7½ Aug 1266¾ +7½ Sep 1243¼ +7½ Nov 1225 1236½ 1223 1235¼ +9¼ Jan 1238¾ +7¾ Mar 1229½ +7¾ May 1227½ +7¾ Jul 1235¾ +7¾ Aug 1226 +7¾ Sep 1196¼ +7¾ Nov 1187 +7¾ Jul 1186¾ +7¾ Nov 1127¼ +7¾ Est. sales 136,726. Fri.’s sales 22,294 Fri.’s open int 652,838 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 48.90 49.03 47.24 47.91 —.62 Mar 49.40 49.58 47.80 48.51 —.51 May 49.87 49.95 48.26 48.98 —.43 Jul 49.97 50.12 48.55 49.30 —.31 Aug 49.92 49.96 48.42 49.14 —.32 Sep 49.53 49.68 48.25 48.89 —.35 Oct 49.11 49.29 47.85 48.54 —.34 Dec 48.94 49.10 47.71 48.43 —.33 Jan 48.87 48.95 47.65 48.35 —.31 Mar 48.25 —.31 May 48.21 —.31 Jul 48.20 —.31 Aug 47.94 —.31 Sep 47.68 —.31 Oct 47.30 —.29 Dec 47.23 —.25 Jan 47.15 —.25 Mar 47.06 —.25 May 47.03 —.25 Jul 47.12 —.25 Aug 46.85 —.25 Sep 46.57 —.25 Oct 46.65 —.25 Dec 46.39 —.25 Jul 46.28 —.25 Oct 46.27 —.25 Dec 46.01 —.25 Est. sales 109,549. Fri.’s sales 121,501 Fri.’s open int 474,310, up 2,013 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 400.50 403.90 394.10 403.20 +3.60 Mar 391.60 396.10 386.70 395.90 +4.80 May 387.60 393.00 384.10 392.70 +4.70 Jul 388.30 393.60 384.90 393.20 +4.50 Aug 386.30 390.90 383.00 390.50 +4.00 Sep 381.70 387.60 380.30 387.10 +3.70 Oct 378.20 383.90 376.50 383.60 +4.00 Dec 380.00 386.00 378.20 385.30 +4.00 Jan 380.70 384.80 377.90 384.80 +3.90 Mar 380.60 382.90 376.20 382.90 +3.90 May 382.30 +3.90 Jul 383.40 +4.10 Aug 381.30 +4.10 Sep 378.40 +4.10 Oct 374.00 +4.10 Dec 374.80 +3.80 Jan 374.20 +3.80 Mar 372.00 +3.70 May 371.10 +3.70 Jul 371.50 +3.70 Aug 369.20 +3.70 Sep 366.60 +3.70 Oct 368.00 +3.70 Dec 365.20 +3.70 Jul 365.70 +3.70 Oct 365.70 +3.70 Dec 363.20 +3.70 Est. sales 97,714. Fri.’s sales 116,199 Fri.’s open int 451,639

