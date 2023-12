CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 622½ 625¼ 609 610 —12¾ May 634 635½ 620½ 621¼ —12 Jul 639 640¾ 626¾ 628 —10½ Sep 647¼ 649½ 637¼ 638¾ —8¾ Dec 658¼ 660 650 651¾ —6½ Mar 666½ 666½ 659 662¾ —3¼ May 661¼ 667¾ 661¼ 667¾ — ¼ Jul 661¼ +½ Sep 668¼ +¾ Dec 681 +¾ Mar 687¾ +¾ May 688 +¾ Jul 640½ +½ Est. sales 66,895. Tue.’s sales 63,238 Tue.’s open int 351,349 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 472¾ 475½ 468¼ 469¾ —3 May 485¼ 487¾ 481¼ 482½ —2¾ Jul 495 497½ 491¼ 492½ —2¼ Sep 496½ 499 493¾ 495 —1½ Dec 503 505½ 500¼ 501¾ —1½ Mar 513¾ 515¾ 511 512½ —1¼ May 518¾ 520½ 516¾ 518 —1 Jul 518¾ 521¼ 517¼ 518¼ —1 Sep 504¾ 507½ 504 504¾ — ½ Dec 503½ 506¾ 502¾ 503½ — ¼ Mar 513¾ — ¼ May 518½ — ¼ Jul 519½ — ¼ Sep 504½ — ¼ Dec 497 500 497 497½ +¼ Jul 513½ +¼ Dec 490¼ +¼ Est. sales 204,273. Tue.’s sales 184,268 Tue.’s open int 1,267,540, up 10,976 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 385¾ 385¾ 373¼ 378¾ —6½ May 372½ 377 372½ 376 —8 Jul 377¼ —8 Sep 386 —8 Dec 392¾ —8 Mar 372¾ —8 May 378¾ —8 Jul 383½ —8 Sep 395¼ —8 Dec 402 —8 Jul 352 —8 Sep 367¾ —8 Est. sales 302. Tue.’s sales 302 Tue.’s open int 3,325 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1312½ 1321¾ 1305½ 1308¼ —4¼ Mar 1322¼ 1328¼ 1311¼ 1315¾ —6¾ May 1333 1338 1321½ 1326¾ —6¼ Jul 1339½ 1344 1327½ 1332¾ —7 Aug 1318 1324½ 1308½ 1313½ —7¼ Sep 1282¼ 1287¼ 1272½ 1277½ —6¾ Nov 1268½ 1274½ 1258½ 1263¾ —7 Jan 1277¼ 1278¼ 1266¾ 1271¾ —6¼ Mar 1263¾ 1269 1263¾ 1269 —6 May 1273¾ 1274 1270 1270 —6 Jul 1280 1280 1274¼ 1274¼ —5¾ Aug 1264¾ —6¼ Sep 1241¼ —6¼ Nov 1230½ 1231¼ 1225¾ 1227¾ —5½ Jan 1231½ —5½ Mar 1222¼ —5½ May 1219¾ —5½ Jul 1228 —5½ Aug 1218¼ —5½ Sep 1188½ —5½ Nov 1179¼ —5½ Jul 1179 —5½ Nov 1119½ —5½ Est. sales 333,086. Tue.’s sales 307,498 Tue.’s open int 693,382 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 50.73 51.64 49.98 50.56 —.17 Mar 50.90 51.69 50.20 50.76 —.08 May 51.00 51.86 50.46 51.00 —.06 Jul 51.19 51.89 50.54 51.07 —.05 Aug 50.93 51.58 50.35 50.78 —.06 Sep 50.64 51.26 50.00 50.47 —.06 Oct 50.19 50.85 49.58 50.03 —.06 Dec 49.96 50.67 49.39 49.84 —.05 Jan 50.26 50.55 49.69 49.73 —.05 Mar 50.15 50.32 49.62 49.62 —.04 May 49.58 —.04 Jul 49.87 49.87 49.57 49.57 —.05 Aug 49.32 —.05 Sep 49.03 —.05 Oct 48.60 —.05 Dec 48.44 —.05 Jan 48.36 —.05 Mar 48.27 —.05 May 48.24 —.05 Jul 48.33 —.05 Aug 48.06 —.05 Sep 47.78 —.05 Oct 48.08 —.05 Dec 47.82 —.05 Jul 47.71 —.05 Oct 47.70 —.05 Dec 47.44 —.05 Est. sales 137,109. Tue.’s sales 127,585 Tue.’s open int 477,282 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 403.60 405.50 396.30 399.90 —3.30 Mar 392.50 393.90 386.10 388.70 —3.70 May 388.60 390.30 383.90 385.50 —3.20 Jul 389.20 390.80 385.20 386.30 —3.00 Aug 386.40 387.90 382.90 383.90 —2.60 Sep 382.70 384.20 379.50 380.50 —2.20 Oct 380.90 380.90 375.50 376.40 —2.00 Dec 380.10 381.40 376.80 378.30 —1.80 Jan 377.50 379.50 376.70 377.60 —1.90 Mar 375.30 376.20 374.50 375.40 —1.50 May 375.70 378.00 374.60 374.60 —1.10 Jul 376.70 379.80 375.60 375.60 —.90 Aug 373.50 —1.00 Sep 370.30 —1.20 Oct 366.20 —1.20 Dec 366.70 —1.10 Jan 366.10 —1.10 Mar 364.00 —1.00 May 363.00 —.80 Jul 363.20 —.70 Aug 361.20 —.70 Sep 358.60 —.70 Oct 361.10 —.70 Dec 357.40 —.70 Jul 357.90 —.70 Oct 357.90 —.70 Dec 355.40 —.70 Est. sales 152,797. Tue.’s sales 141,060 Tue.’s open int 474,985, up 247

