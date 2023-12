CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 618¼ 624¼ 611¼ 622¾ +5¾ May 629½ 634½ 621¾ 633¼ +5¼ Jul 635 639¼ 627½ 638½ +4¾ Sep 645¼ 648 637½ 647½ +4¼ Dec 657½ 659 649¾ 658¼ +3½ Mar 660¼ 666 660¼ 666 +2¼ May 662¾ 668 662 668 +2 Jul 660¾ +3 Sep 667½ +2¼ Dec 676¾ 680¼ 676¾ 680¼ +2¼ Mar 687 +2¼ May 687¼ +2¼ Jul 640 +1 Est. sales 66,299. Mon.’s sales 62,265 Mon.’s open int 351,701, up 1,485 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 477¼ 478¼ 471½ 472¾ —4¼ May 489¾ 490½ 484¼ 485¼ —4¼ Jul 500 500½ 494 494¾ —4¾ Sep 500½ 502½ 496 496½ —5 Dec 508 509¼ 502¾ 503¼ —5¼ Mar 518 518¼ 513½ 513¾ —4½ May 523 523¼ 518½ 519 —4¼ Jul 523 523 518¾ 519¼ —4½ Sep 508¼ 508½ 505¼ 505¼ —6½ Dec 508 508 503¼ 503¾ —6½ Mar 514 —6½ May 518¾ —6½ Jul 519¾ —6½ Sep 504¾ —6½ Dec 497¼ —6 Jul 513¼ —6 Dec 490 —6 Est. sales 218,504. Mon.’s sales 195,832 Mon.’s open int 1,256,564 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 383¾ 388 381 385¼ +1¾ May 386¾ 387½ 382¼ 384 +½ Jul 385¼ +½ Sep 394 +½ Dec 400¾ +½ Mar 380¾ +½ May 386¾ +½ Jul 391½ +½ Sep 403¼ +½ Dec 410 +½ Jul 360 Sep 375¾ Est. sales 392. Mon.’s sales 392 Mon.’s open int 3,376 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1326½ 1328¾ 1309½ 1312½ —14½ Mar 1339 1340½ 1320¼ 1322½ —17½ May 1349¾ 1351 1331½ 1333 —17¾ Jul 1356 1356¼ 1338 1339¾ —16½ Aug 1334¾ 1335 1319 1320¾ —16 Sep 1298 1298¾ 1282½ 1284¼ —15 Nov 1283 1284¼ 1268¼ 1270¾ —13¼ Jan 1286¾ 1286¾ 1276¾ 1278 —13 Mar 1276¼ 1277¾ 1274¾ 1275 —12¾ May 1276 —12 Jul 1280¼ 1280¾ 1279¾ 1280 —12½ Aug 1271 —12½ Sep 1247½ —12½ Nov 1239½ 1239¾ 1230½ 1233¼ —13¼ Jan 1237 —13¼ Mar 1227¾ —13¼ May 1225¼ —13¼ Jul 1231½ 1233½ 1231½ 1233½ —4¾ Aug 1223¾ —4¾ Sep 1194 —4¾ Nov 1184¾ —4¾ Jul 1184½ —4¾ Nov 1125 —4¾ Est. sales 271,682. Mon.’s sales 249,839 Mon.’s open int 707,713 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 50.73 51.26 50.01 50.73 +.09 Mar 50.80 51.35 50.05 50.84 +.10 May 51.01 51.55 50.30 51.06 +.09 Jul 51.09 51.54 50.37 51.12 +.10 Aug 50.82 51.23 50.15 50.84 +.10 Sep 50.53 50.90 49.82 50.53 +.08 Oct 50.11 50.45 49.49 50.09 +.09 Dec 49.93 50.30 49.20 49.89 +.07 Jan 49.34 50.00 49.34 49.78 +.06 Mar 49.23 50.00 49.23 49.66 +.05 May 49.62 +.04 Jul 49.62 +.05 Aug 49.37 +.05 Sep 49.08 +.05 Oct 48.65 +.05 Dec 48.49 +.07 Jan 48.41 +.07 Mar 48.32 +.07 May 48.29 +.07 Jul 48.38 +.07 Aug 48.11 +.07 Sep 47.83 +.07 Oct 48.13 +.07 Dec 47.87 +.07 Jul 47.76 +.07 Oct 47.75 +.07 Dec 47.49 +.07 Est. sales 461,077. Mon.’s sales 149,344 Mon.’s open int 477,831, up 3,370 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 413.00 413.20 402.80 403.20 —9.60 Mar 401.40 401.40 391.60 392.40 —9.00 May 396.20 396.60 388.40 388.70 —8.20 Jul 396.50 396.50 389.10 389.30 —7.70 Aug 392.00 392.70 386.40 386.50 —7.10 Sep 387.40 388.00 382.50 382.70 —6.50 Oct 382.90 383.10 378.30 378.40 —5.90 Dec 384.50 385.30 379.80 380.10 —5.70 Jan 381.20 382.50 379.20 379.50 —5.60 Mar 378.10 378.10 376.90 376.90 —5.50 May 375.70 —5.50 Jul 376.50 —5.50 Aug 374.50 —5.50 Sep 371.50 —5.50 Oct 367.40 —5.50 Dec 367.80 —4.00 Jan 367.20 —4.00 Mar 365.00 —3.90 May 363.80 —4.00 Jul 363.90 —7.90 Aug 361.90 —7.90 Sep 359.30 —7.90 Oct 361.80 —7.90 Dec 358.10 —7.90 Jul 358.60 —7.90 Oct 358.60 —7.90 Dec 356.10 —7.90 Est. sales 164,116. Mon.’s sales 153,634 Mon.’s open int 474,738, up 2,071

