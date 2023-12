CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 629¾ 632 614¾ 617 —12¼ May 639¾ 641¼ 626 628 —11½ Jul 643¼ 646 631½ 633¾ —10½ Sep 649½ 652 641 643¼ —9½ Dec 662¾ 662¾ 652¾ 654¾ —8½ Mar 666 668 662¼ 663¾ —7¼ May 669¼ 669¼ 666 666 —6¼ Jul 656 657¾ 656 657¾ —5¼ Sep 665¼ —5 Dec 678 —3½ Mar 684¾ —3½ May 685 —3½ Jul 639 —1½ Est. sales 94,448. Fri.’s sales 89,786 Fri.’s open int 350,216 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 482½ 482¾ 475½ 477 —6 May 495 495 488 489½ —5¾ Jul 504½ 504½ 497¾ 499½ —5¼ Sep 505¼ 505½ 499¾ 501½ —4 Dec 511¾ 512¼ 506¾ 508½ —3¾ Mar 520½ 521¼ 517 518¼ —4 May 523¾ 523¾ 521¾ 523¼ —3¾ Jul 526¾ 526¾ 522¼ 523¾ —3½ Sep 510¾ 511¾ 509¼ 511¾ +1 Dec 508½ 510¼ 507½ 510¼ +1½ Mar 520½ +1½ May 525¼ +1½ Jul 526¼ +1½ Sep 511¼ +1½ Dec 503¼ +1¼ Jul 519¼ +1¼ Dec 496 +1¼ Est. sales 195,818. Fri.’s sales 178,179 Fri.’s open int 1,257,573, up 9,253 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 375½ 384 373¾ 383½ +8 May 382¼ 383½ 380 383½ +6½ Jul 384¾ +6½ Sep 393½ +6½ Dec 400¼ +6½ Mar 380¼ +6½ May 386¼ +6½ Jul 391 +6½ Sep 402¾ +6½ Dec 409½ +6½ Jul 360 Sep 375¾ Est. sales 417. Fri.’s sales 417 Fri.’s open int 3,397 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1318 1328 1307 1327 +11¼ Mar 1332¾ 1340¾ 1322¾ 1340 +8½ May 1347 1351½ 1334¼ 1350¾ +7¾ Jul 1351¾ 1357½ 1340¾ 1356¼ +6¼ Aug 1333 1337¾ 1321½ 1336¾ +5¾ Sep 1294¼ 1300¼ 1284¾ 1299¼ +7¼ Nov 1277 1285 1268¾ 1284 +7¾ Jan 1285½ 1292 1276¾ 1291 +8 Mar 1281¾ 1287¾ 1275½ 1287¾ +8 May 1283¾ 1288 1283½ 1288 +7½ Jul 1283¼ 1292½ 1282¼ 1292½ +7½ Aug 1283½ +7½ Sep 1260 +7½ Nov 1239 1247 1239 1246½ +5¾ Jan 1250¼ +5¼ Mar 1241 +5¼ May 1238½ +5¼ Jul 1238¼ +5¼ Aug 1228½ +5¼ Sep 1198¾ +5¼ Nov 1189½ +5¼ Jul 1189¼ +5¼ Nov 1129¾ +5¼ Est. sales 260,801. Fri.’s sales 242,211 Fri.’s open int 713,970, up 2,663 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 50.20 50.95 49.77 50.64 +.65 Mar 50.35 51.10 49.90 50.74 +.59 May 50.57 51.30 50.15 50.97 +.56 Jul 50.68 51.34 50.23 51.02 +.52 Aug 50.31 50.95 50.03 50.74 +.56 Sep 49.91 50.62 49.60 50.45 +.64 Oct 49.44 50.10 49.38 50.00 +.66 Dec 49.25 50.00 48.91 49.82 +.67 Jan 49.43 49.88 49.43 49.72 +.67 Mar 49.30 49.61 49.30 49.61 +.65 May 49.58 +.64 Jul 49.57 +.63 Aug 49.32 +.64 Sep 49.03 +.63 Oct 48.60 +.63 Dec 48.25 48.42 48.25 48.42 +.63 Jan 48.34 +.63 Mar 48.25 +.63 May 48.22 +.63 Jul 48.31 +.63 Aug 48.04 +.63 Sep 47.76 +.63 Oct 48.06 +.39 Dec 47.80 +.39 Jul 47.69 +.39 Oct 47.68 +.39 Dec 47.42 +.39 Est. sales 164,042. Fri.’s sales 153,867 Fri.’s open int 474,461, up 3,679 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 406.00 413.50 401.90 412.80 +7.20 Mar 396.50 401.80 392.60 401.40 +4.80 May 392.30 397.60 390.10 396.90 +3.90 Jul 393.70 397.80 390.90 397.00 +3.60 Aug 389.60 394.00 387.60 393.60 +3.70 Sep 385.90 389.50 383.20 389.20 +3.70 Oct 380.90 384.60 379.00 384.30 +3.70 Dec 382.00 386.10 380.00 385.80 +3.60 Jan 380.90 385.10 380.40 385.10 +3.80 Mar 379.10 382.40 376.70 382.40 +3.70 May 376.90 381.20 376.90 381.20 +3.50 Jul 379.60 382.00 379.60 382.00 +3.40 Aug 380.00 +3.50 Sep 377.00 +3.30 Oct 372.90 +3.20 Dec 371.80 +2.00 Jan 371.20 +2.00 Mar 368.90 +1.90 May 367.80 +1.50 Jul 371.80 +1.50 Aug 369.80 +1.50 Sep 367.20 +1.50 Oct 369.70 —.60 Dec 366.00 —.60 Jul 366.50 —.60 Oct 366.50 —.60 Dec 364.00 —.60 Est. sales 132,246. Fri.’s sales 126,823 Fri.’s open int 472,667

