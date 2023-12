CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 616 630 610¾ 629¼ +13½ May 627¾ 639¾ 621½ 639½ +13¾ Jul 632 644¼ 627½ 644¼ +12¾ Sep 644½ 652¾ 638 652¾ +12 Dec 656 663½ 649 663¼ +11½ Mar 664¾ 671 658¼ 671 +11 May 659¾ 672¼ 659½ 672¼ +10¼ Jul 663 +6¾ Sep 670¼ +6 Dec 676¾ 681½ 676¾ 681½ +4¼ Mar 688¼ +4¼ May 688½ +4¼ Jul 640½ +2 Est. sales 79,340. Thu.’s sales 75,005 Thu.’s open int 353,050 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 479¼ 484 477¾ 483 +3¾ May 492 496 490½ 495¼ +3¼ Jul 501½ 505½ 500¼ 504¾ +3¼ Sep 501¼ 506¼ 501¼ 505½ +3¾ Dec 507½ 513 507½ 512¼ +3¾ Mar 518 523 518 522¼ +3½ May 524½ 527 524½ 527 +3½ Jul 524¼ 527¾ 523¾ 527¼ +3½ Sep 508¼ 510¾ 508¼ 510¾ +2 Dec 507½ 509¼ 506¾ 508¾ +1½ Mar 519 +1½ May 523¾ +1½ Jul 524¾ +1½ Sep 509¾ +1½ Dec 500½ 502¾ 500 502 +2 Jul 518 +2 Dec 494¾ +2 Est. sales 169,874. Thu.’s sales 157,588 Thu.’s open int 1,248,320, up 123 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 372¾ 377 362½ 375½ +4¾ May 372 377 372 377 +4 Jul 370 378¼ 370 378¼ +4 Sep 387 +4 Dec 393¾ +4 Mar 373¾ +4 May 379¾ +4 Jul 384½ +4 Sep 396¼ +4 Dec 403 +4 Jul 360 Sep 375¾ Est. sales 502. Thu.’s sales 502 Thu.’s open int 3,442 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1317 1320½ 1304 1315¾ +1¾ Mar 1334 1337¾ 1320¾ 1331½ — ½ May 1348¼ 1350 1332¾ 1343 —2¼ Jul 1354¼ 1356½ 1339½ 1350 —2¼ Aug 1333½ 1336¼ 1320¾ 1331 —2 Sep 1297 1297¼ 1282 1292 —3 Nov 1281¼ 1283 1266¾ 1276¼ —4½ Jan 1285½ 1286½ 1274 1283 —5¼ Mar 1282 1282 1270½ 1279¾ —5¼ May 1277 1280½ 1275 1280½ —5 Jul 1288¾ 1288¾ 1276 1285 —4½ Aug 1276 —4½ Sep 1252½ —4½ Nov 1241½ 1243¼ 1232½ 1240¾ —3¾ Jan 1245 —3¾ Mar 1235¾ —3¾ May 1233¼ —3¾ Jul 1233 —3¾ Aug 1223¼ —3¾ Sep 1193½ —3¾ Nov 1184¼ —3¾ Jul 1184 —3¾ Nov 1124½ —3¾ Est. sales 215,555. Thu.’s sales 197,337 Thu.’s open int 711,307 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 49.80 50.15 48.59 49.99 +.48 Mar 50.00 50.34 48.81 50.15 +.44 May 50.23 50.58 49.10 50.41 +.45 Jul 50.24 50.67 49.24 50.50 +.46 Aug 50.01 50.32 49.01 50.18 +.41 Sep 49.88 49.97 48.75 49.81 +.34 Oct 49.27 49.46 48.36 49.34 +.28 Dec 49.22 49.31 48.19 49.15 +.24 Jan 48.28 49.06 48.28 49.05 +.22 Mar 48.82 48.96 48.07 48.96 +.22 May 48.45 48.94 48.24 48.94 +.23 Jul 48.26 48.94 48.26 48.94 +.26 Aug 48.68 +.27 Sep 48.40 +.27 Oct 47.97 +.30 Dec 47.79 +.28 Jan 47.71 +.28 Mar 47.62 +.28 May 47.59 +.28 Jul 47.68 +.28 Aug 47.41 +.28 Sep 47.13 +.28 Oct 47.67 +.28 Dec 47.41 +.28 Jul 47.30 +.28 Oct 47.29 +.28 Dec 47.03 +.28 Est. sales 176,266. Thu.’s sales 163,796 Thu.’s open int 470,782 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 403.70 406.50 400.50 405.60 +1.90 Mar 396.20 398.50 393.40 396.60 +.80 May 394.70 395.80 390.90 393.00 —1.20 Jul 395.40 396.70 391.60 393.40 —1.80 Aug 391.50 393.50 388.40 389.90 —2.30 Sep 387.80 388.90 384.20 385.50 —2.60 Oct 382.40 384.10 379.60 380.60 —2.60 Dec 384.70 385.70 381.00 382.20 —2.60 Jan 384.60 384.60 380.70 381.30 —2.90 Mar 381.00 381.00 378.70 378.70 —3.30 May 379.90 379.90 377.70 377.70 —3.60 Jul 378.60 —3.70 Aug 376.50 —3.80 Sep 373.70 —4.00 Oct 369.70 —3.70 Dec 370.50 370.50 369.80 369.80 —3.60 Jan 369.20 —3.60 Mar 367.00 —3.60 May 366.30 —3.60 Jul 370.30 —3.60 Aug 368.30 —3.60 Sep 365.70 —3.60 Oct 370.30 —3.60 Dec 366.80 366.80 366.60 366.60 —4.80 Jul 367.10 —4.80 Oct 367.10 —4.80 Dec 364.60 —4.80 Est. sales 136,300. Thu.’s sales 127,835 Thu.’s open int 475,521

