CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 585¼ —21¾ Mar 624¼ 626½ 602½ 605¼ —20¼ May 634½ 636½ 613¾ 616½ —19 Jul 642 642¼ 621¼ 623¾ —18¼ Sep 650½ 651¾ 632¼ 634¾ —17 Dec 662¼ 664¾ 645¼ 647½ —16½ Mar 671½ 671½ 655¾ 657 —15½ May 661¾ 661¾ 658¼ 660¼ —13½ Jul 652 656¼ 652 656¼ —9¼ Sep 662 664½ 662 664½ —4 Dec 675 677¼ 675 677¼ +1¾ Mar 684 +1¾ May 684¼ +1¾ Jul 638½ +1½ Est. sales 86,181. Tue.’s sales 81,922 Tue.’s open int 347,460 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 462½ 462½ 455 456¾ —5¾ Mar 484 485 477½ 479½ —5¾ May 496¼ 496¾ 490¼ 492½ —4¾ Jul 505 505¾ 500 501¾ —4¼ Sep 505 506 500¾ 501¾ —4¼ Dec 510¾ 511¼ 506¾ 507¾ —3¾ Mar 521 521½ 516¾ 517¾ —4 May 523¼ 524½ 522½ 523 —3½ Jul 525½ 526¼ 523¼ 523½ —3½ Sep 509½ 509½ 508¾ 508¾ —2¾ Dec 508 509 506 507¼ —1¾ Jul 523¼ —1¾ Dec 500 501¾ 499¾ 501¾ +½ Est. sales 177,518. Tue.’s sales 156,387 Tue.’s open int 1,251,100, up 211 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 364¾ +10½ Mar 344¼ 356¼ 338 354¼ +10½ May 347¼ 359½ 343¾ 359½ +11 Jul 360¾ +11 Sep 369½ +11 Dec 374¾ 376¼ 370 376¼ +11 Mar 356¼ +11 May 362¼ +11 Jul 367 +11 Sep 378¾ +11 Jul 348 +11 Sep 363¾ +11 Est. sales 450. Tue.’s sales 450 Tue.’s open int 3,414, up 47 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1323 1323½ 1302½ 1307½ —16¼ Mar 1341¾ 1342¼ 1321¾ 1326¼ —16½ May 1355 1355¼ 1335¾ 1340¼ —15¾ Jul 1359½ 1360½ 1342¼ 1346¾ —15¼ Aug 1335 1337 1322¾ 1327¼ —12½ Sep 1293¾ 1295 1284 1288 —10 Nov 1278¼ 1279¾ 1268¼ 1274¼ —7¼ Jan 1284½ 1285¾ 1276 1282 —7 Mar 1274¼ 1279 1273 1278¾ —6 May 1279¾ 1279¾ 1276¾ 1279¾ —5 Jul 1277¾ 1283¾ 1277¾ 1283¾ —4¾ Aug 1274¾ —4¾ Sep 1251¼ —4¾ Nov 1241 1242 1235½ 1240¼ —6¾ Jan 1244¾ —6¾ Mar 1235½ —6¾ May 1233 —6¾ Jul 1232¾ —6¾ Aug 1223 —6¾ Sep 1193¼ —6¾ Nov 1184 —6¾ Jul 1183¾ —6¾ Nov 1124¼ —6¾ Est. sales 332,747. Tue.’s sales 308,166 Tue.’s open int 718,648 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.35 50.35 49.79 49.82 —.57 Jan 50.42 50.72 49.71 49.83 —.59 Mar 50.40 50.68 49.74 49.85 —.56 May 50.47 50.74 49.88 50.01 —.47 Jul 50.43 50.70 49.89 50.03 —.42 Aug 50.11 50.36 49.62 49.73 —.38 Sep 49.76 49.99 49.31 49.40 —.36 Oct 49.30 49.38 48.89 48.96 —.33 Dec 49.12 49.30 48.70 48.79 —.33 Jan 48.91 48.91 48.65 48.71 —.31 Mar 48.86 49.05 48.56 48.61 —.30 May 48.52 48.69 48.52 48.55 —.28 Jul 48.54 48.56 48.47 48.52 —.25 Aug 48.22 —.26 Sep 47.92 —.26 Oct 47.46 —.25 Dec 47.29 —.21 Jul 47.18 —.21 Oct 47.17 —.21 Dec 46.91 —.21 Est. sales 132,807. Tue.’s sales 118,182 Tue.’s open int 467,454 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 425.10 429.80 420.90 421.10 —8.10 Jan 410.50 411.70 397.90 402.20 —8.10 Mar 401.90 402.90 390.20 393.60 —8.00 May 399.20 400.40 389.60 392.60 —6.60 Jul 399.30 399.50 391.00 393.80 —5.70 Aug 395.70 395.70 388.30 390.80 —4.90 Sep 389.00 389.30 383.50 386.60 —4.30 Oct 381.50 384.50 378.00 381.50 —3.70 Dec 385.70 386.20 379.10 383.10 —3.40 Jan 378.50 382.30 378.50 382.20 —3.30 Mar 374.70 380.40 374.70 379.00 —2.70 May 377.60 —2.80 Jul 375.40 378.40 375.40 378.40 —2.60 Aug 376.50 —2.50 Sep 373.90 —2.40 Oct 368.60 —2.40 Dec 366.60 368.90 366.60 368.90 —2.30 Jul 369.40 —2.30 Oct 369.40 —2.30 Dec 366.90 —1.20 Est. sales 161,149. Tue.’s sales 140,337 Tue.’s open int 482,326

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.