CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 618¾ 619 615 615 —11 Mar 641 645 628¾ 631¾ —10½ May 648¾ 651¼ 637½ 640½ —9 Jul 650¾ 654 642 645½ —7½ Sep 658 661½ 650¾ 654¾ —6 Dec 671¼ 672¼ 662¾ 666¾ —4¾ Mar 675¾ 680 669¾ 675½ —3 May 677 —1½ Jul 665¾ 667¼ 663½ 667¼ —1¼ Sep 670¼ —1¼ Dec 677¼ —1¼ Mar 684 —1¼ May 684¼ —1¼ Jul 638¾ — ¾ Est. sales 123,278. Thu.’s sales 169,323 Thu.’s open int 367,329 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468 472 465¾ 465¾ —2½ Mar 487½ 492 484 485½ —2½ May 499 503 496 497½ —2 Jul 507½ 511 504½ 506 —2 Sep 508 511¼ 505¾ 507½ —1 Dec 512¾ 515¾ 510¾ 512½ — ¾ Mar 522½ 526 521¼ 522¾ — ½ May 529½ 530 526¼ 527¾ — ½ Jul 527½ 531¼ 527½ 528 — ½ Sep 511¾ — ¼ Dec 509 510½ 508¾ 509¼ Jul 525¼ Dec 502¾ 504 502½ 504 +2¾ Est. sales 200,243. Thu.’s sales 172,851 Thu.’s open int 1,252,370, up 2,037 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 384 366 366 —6 Mar 360 370¼ 355½ 355½ —6 May 363¼ 363¼ 359¼ 359¼ —6 Jul 360½ —6 Sep 369¼ —6 Dec 376 —6 Mar 356 —6 May 362 —6 Jul 366¾ —6 Sep 378½ —6 Jul 342 —6 Sep 357¾ —6 Est. sales 479. Thu.’s sales 490 Thu.’s open int 3,146, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1312½ 1330¾ 1299 1304 —7¾ Mar 1330¾ 1348 1318 1323 —7¼ May 1350 1360¾ 1332¾ 1337¼ —7 Jul 1350½ 1366¼ 1339¼ 1344 —6½ Aug 1333½ 1344½ 1319½ 1323¼ —6 Sep 1293¾ 1303¼ 1281½ 1285¼ —5¼ Nov 1273 1288 1265¾ 1270½ —4 Jan 1283¼ 1294½ 1275¾ 1279 —4¼ Mar 1286 1286 1271 1275¼ —4 May 1289¼ 1289¼ 1275½ 1275½ —3¾ Jul 1290¾ 1290¾ 1279½ 1279½ —3½ Aug 1270½ —3½ Sep 1246½ —3½ Nov 1243 1252¼ 1237¾ 1240¾ —1 Jan 1246¼ —1 Mar 1237 —1 May 1234½ —1 Jul 1233¼ —1 Aug 1223½ —1 Sep 1193¾ —1 Nov 1188¾ Jul 1188½ Nov 1129 Est. sales 280,448. Thu.’s sales 284,440 Thu.’s open int 716,564, up 4,667 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.21 51.21 50.15 50.15 —.96 Jan 51.13 51.63 50.07 50.20 —.93 Mar 50.99 51.47 50.02 50.17 —.80 May 50.99 51.45 50.06 50.21 —.78 Jul 50.94 51.38 50.02 50.17 —.77 Aug 50.47 51.02 49.73 49.87 —.75 Sep 50.12 50.63 49.41 49.55 —.71 Oct 49.67 50.14 48.96 49.10 —.69 Dec 49.73 49.96 48.75 48.90 —.68 Jan 49.55 49.78 48.69 48.81 —.66 Mar 49.41 49.41 48.63 48.68 —.64 May 49.25 49.25 48.60 48.62 —.61 Jul 49.21 49.21 48.55 48.59 —.57 Aug 48.31 —.57 Sep 48.01 —.56 Oct 47.54 —.56 Dec 47.34 —.55 Jul 47.23 —.55 Oct 47.22 —.55 Dec 46.96 —.55 Est. sales 138,690. Thu.’s sales 165,362 Thu.’s open int 478,372 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 431.60 431.60 421.70 424.20 —.30 Jan 407.60 414.30 403.20 404.70 —2.10 Mar 398.30 404.40 394.00 395.80 —1.80 May 394.90 400.80 390.80 393.00 —1.50 Jul 395.40 401.00 391.60 393.80 —1.10 Aug 392.50 397.80 389.00 391.30 —1.00 Sep 388.80 393.30 385.20 387.30 —.90 Oct 384.00 388.00 380.50 382.30 —1.20 Dec 385.30 390.00 381.70 383.60 —1.40 Jan 388.60 388.60 381.80 382.80 —1.50 Mar 385.60 385.60 380.00 380.00 —1.20 May 378.80 —1.10 Jul 379.50 —1.10 Aug 377.60 —1.00 Sep 375.00 —1.00 Oct 371.00 371.00 370.10 370.10 —1.60 Dec 370.20 —1.60 Jul 370.70 —1.60 Oct 370.70 —1.60 Dec 367.10 +.30 Est. sales 134,395. Thu.’s sales 163,155 Thu.’s open int 501,059

