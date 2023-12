CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 625¾ 634 615¾ 615¾ —5 Mar 630 649½ 625½ 633½ +2¼ May 641¼ 660½ 638¼ 643¾ — ¼ Jul 650 666 646½ 648½ —3 Sep 658¼ 672½ 654½ 656¼ —4½ Dec 671 682 665¾ 667¼ —6 Mar 680¾ 686¾ 674½ 675¼ —7¼ May 681 683¼ 675¾ 677 —6¾ Jul 683 683 669½ 671¼ —7 Sep 678½ —7 Dec 685½ —7 Mar 692¼ —7 May 692½ —7 Jul 646½ —4¾ Est. sales 174,334. Tue.’s sales 171,399 Tue.’s open int 405,309 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 467¾ 473 463¾ 464¾ —3¾ Mar 489¾ 493¾ 483½ 484¼ —6¼ May 501 504¾ 495 495¾ —6¼ Jul 509¼ 512½ 503¼ 504 —6¼ Sep 509¾ 512½ 503½ 504¾ —6 Dec 514½ 517½ 508¾ 510 —5¾ Mar 525½ 527½ 518¾ 520¼ —6 May 528¼ 529¼ 524¼ 525½ —5¼ Jul 530¾ 532¼ 524¼ 525½ —5¾ Sep 511¼ 511¼ 509¼ 509½ —3¾ Dec 509 511 507 507¼ —2¾ Jul 523½ —3 Dec 500 502½ 500 500½ —6 Est. sales 236,715. Tue.’s sales 217,560 Tue.’s open int 1,256,256, up 767 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 400¾ 400¾ 382½ 382½ —19¾ Mar 392 398 371 372 —19¾ May 376 —19½ Jul 377¼ —23¾ Sep 386 +1¾ Dec 392¾ +1¾ Mar 372¾ +1¾ May 378¾ +1¾ Jul 383½ +1¾ Sep 395¼ +1¾ Jul 358¾ +1¾ Sep 374½ +1¾ Est. sales 380. Tue.’s sales 380 Tue.’s open int 3,151 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1309¼ 1313½ 1293¾ 1295½ —10 Mar 1330 1334 1314 1315½ —11 May 1346 1349½ 1329½ 1330 —12½ Jul 1353¾ 1356 1335½ 1336½ —13¾ Aug 1333¾ 1334¾ 1315½ 1315¾ —14¾ Sep 1292 1293¼ 1275¾ 1276 —13¼ Nov 1275½ 1278½ 1260½ 1260¾ —12¾ Jan 1285¾ 1285¾ 1269½ 1269½ —11½ Mar 1272 1272 1266 1266 —10¾ May 1267 1267 1265¾ 1265¾ —10¾ Jul 1275½ 1275½ 1270 1270 —10 Aug 1261 —10 Sep 1237 —6½ Nov 1243½ 1243½ 1231 1231 —7½ Jan 1236½ —7½ Mar 1227¼ —7½ May 1224¾ —7½ Jul 1223½ —7½ Aug 1213¾ —7½ Sep 1184 —7½ Nov 1177 1178 1177 1178 —6½ Jul 1177¾ —6½ Nov 1118¼ —6½ Est. sales 270,274. Tue.’s sales 248,446 Tue.’s open int 715,603 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 49.93 50.01 49.29 49.29 —.93 Jan 50.34 50.61 49.02 49.34 —.92 Mar 50.28 50.56 48.96 49.30 —.91 May 50.31 50.55 49.00 49.35 —.89 Jul 50.25 50.53 48.95 49.31 —.88 Aug 49.99 50.21 48.66 49.03 —.83 Sep 49.60 49.73 48.40 48.71 —.79 Oct 49.23 49.24 47.97 48.28 —.74 Dec 48.99 49.16 47.76 48.10 —.73 Jan 48.62 48.87 47.68 47.98 —.71 Mar 48.60 48.60 47.86 47.86 —.70 May 47.81 —.70 Jul 47.77 —.70 Aug 47.49 —.73 Sep 47.15 —.74 Oct 46.63 —.75 Dec 46.40 —.78 Jul 46.29 —.78 Oct 46.28 —.78 Dec 46.02 —.78 Est. sales 150,317. Tue.’s sales 142,331 Tue.’s open int 480,969 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 436.70 437.30 423.00 424.40 —9.30 Jan 418.40 421.90 406.50 408.50 —9.30 Mar 404.50 407.00 396.50 398.00 —6.00 May 399.80 401.90 392.90 394.20 —5.10 Jul 399.60 401.30 393.00 394.30 —4.80 Aug 395.50 397.70 390.20 391.30 —4.40 Sep 391.20 393.00 386.30 387.40 —3.80 Oct 386.00 386.50 381.80 382.60 —2.90 Dec 387.30 388.00 382.70 384.30 —2.80 Jan 385.70 385.80 381.90 383.60 —2.50 Mar 381.00 381.00 380.90 380.90 —2.10 May 379.80 —1.80 Jul 380.60 —1.50 Aug 378.50 —1.40 Sep 375.80 —1.30 Oct 371.00 —1.30 Dec 371.10 —1.20 Jul 371.60 —1.20 Oct 371.60 —1.20 Dec 366.10 —1.20 Est. sales 160,360. Tue.’s sales 153,054 Tue.’s open int 518,896

