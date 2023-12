CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 601 620¾ 597¾ 620¾ +25 Mar 619 636¼ 616¼ 631¼ +10¾ May 632½ 649 630 644 +10 Jul 641 656½ 639¼ 651½ +8 Sep 653¾ 666 650½ 660¾ +5½ Dec 668¼ 678¾ 664¼ 673¼ +3¾ Mar 679 686¾ 674¼ 682½ +1¾ May 684¼ 684¼ 678¼ 683¾ +¼ Jul 679½ 684½ 678¼ 678¼ —1¼ Sep 685½ —1¼ Dec 692½ —1¼ Mar 699¼ —1¼ May 699½ —1¼ Jul 651¼ +5¾ Est. sales 163,162. Mon.’s sales 157,143 Mon.’s open int 406,941, up 31 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 460¼ 468½ 460¼ 468½ +8¼ Mar 485 490¾ 483½ 490½ +5 May 496½ 502 495¼ 502 +5 Jul 505½ 510¼ 504¾ 510¼ +4½ Sep 507¼ 511¼ 506½ 510¾ +3¼ Dec 513 516½ 511¾ 515¾ +2½ Mar 523 527 522½ 526¼ +2½ May 527¾ 531¾ 527¼ 530¾ +2 Jul 528¼ 531¼ 527½ 531¼ +2¼ Sep 513¼ +1¾ Dec 509½ 511½ 508 510 +1½ Jul 526½ +1¼ Dec 506 507¼ 505¼ 506½ +¼ Est. sales 214,752. Mon.’s sales 201,776 Mon.’s open int 1,255,489, up 2,391 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 402¼ —3¼ Mar 392 397½ 382 391¾ —3¼ May 395½ —3 Jul 401 —3 Sep 384¼ —3 Dec 391 —3 Mar 371 —3 May 377 —3 Jul 381¾ —3 Sep 393½ —3 Jul 357 —3 Sep 372¾ —3 Est. sales 646. Mon.’s sales 646 Mon.’s open int 3,250 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1307¼ 1315¼ 1294 1305½ — ¾ Mar 1327¼ 1335¼ 1315 1326½ May 1342¾ 1350¾ 1331¼ 1342½ +½ Jul 1351¼ 1358¼ 1339½ 1350¼ Aug 1333¾ 1338¼ 1320¼ 1330½ — ¼ Sep 1288½ 1295¾ 1279¼ 1289¼ Nov 1273 1280 1263¼ 1273½ +½ Jan 1281½ 1285½ 1272 1281 +½ Mar 1279½ 1279½ 1276¾ 1276¾ +½ May 1278¼ 1278½ 1276½ 1276½ +½ Jul 1281 1283 1275½ 1280 +¾ Aug 1271 +¾ Sep 1243½ +2¼ Nov 1237 1242¼ 1230½ 1238½ +3¼ Jan 1244 +3¼ Mar 1234¾ +3¼ May 1232¼ +3¼ Jul 1231 +3¼ Aug 1221¼ +3¼ Sep 1191½ +3¼ Nov 1177 1184½ 1177 1184½ +7¾ Jul 1184¼ +7¾ Nov 1124¾ +7¾ Est. sales 401,381. Mon.’s sales 282,642 Mon.’s open int 717,555 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.02 51.07 49.68 50.22 —.97 Jan 51.30 51.52 49.56 50.26 —.98 Mar 51.20 51.42 49.53 50.21 —.92 May 51.17 51.39 49.56 50.24 —.88 Jul 51.08 51.31 49.50 50.19 —.86 Aug 50.92 50.92 49.23 49.86 —.85 Sep 50.36 50.50 48.93 49.50 —.84 Oct 50.11 50.11 48.49 49.02 —.84 Dec 49.79 49.81 48.30 48.83 —.85 Jan 49.47 49.47 48.30 48.69 —.92 Mar 49.37 49.37 48.16 48.56 —.91 May 48.93 48.93 48.30 48.51 —.90 Jul 49.15 49.15 48.31 48.47 —.88 Aug 48.05 48.22 48.05 48.22 —.86 Sep 47.78 47.89 47.78 47.89 —.91 Oct 47.38 —.96 Dec 47.18 —.83 Jul 47.07 —.83 Oct 47.06 —.83 Dec 46.80 —.83 Est. sales 118,471. Mon.’s sales 111,612 Mon.’s open int 482,897, up 3,034 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 422.20 434.50 421.00 433.70 +11.40 Jan 409.00 418.80 406.50 417.80 +9.50 Mar 399.60 404.70 398.20 404.00 +4.70 May 395.70 399.90 394.30 399.30 +4.10 Jul 395.70 399.60 394.60 399.10 +3.70 Aug 393.40 395.90 391.80 395.70 +3.00 Sep 388.40 391.20 387.80 391.20 +2.50 Oct 384.30 386.30 382.70 385.50 +1.60 Dec 385.00 387.80 384.00 387.10 +1.90 Jan 385.50 386.10 383.50 386.10 +1.80 Mar 380.30 383.00 379.90 383.00 +1.80 May 381.60 +1.90 Jul 380.20 382.10 380.20 382.10 +1.80 Aug 379.90 +1.70 Sep 377.10 +1.70 Oct 372.30 +1.60 Dec 372.30 +1.50 Jul 372.80 +1.50 Oct 372.80 +1.50 Dec 367.30 +1.50 Est. sales 168,291. Mon.’s sales 159,187 Mon.’s open int 523,258

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.