CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 583 595¾ 583 595¾ +18¾ Mar 602 626½ 600¼ 620½ +17¾ May 616 639½ 614¼ 634 +17 Jul 628½ 648 625½ 643½ +15¼ Sep 639¼ 659½ 639 655¼ +13¼ Dec 658¼ 673¾ 654 669½ +11¾ Mar 670¼ 684½ 670¼ 680¾ +10½ May 676 688¼ 676 683½ +8½ Jul 675 684½ 673 679½ +7½ Sep 686¾ +7½ Dec 693¾ +7½ Mar 700½ +7½ May 700¾ +7½ Jul 645½ +¼ Est. sales 113,691. Fri.’s sales 109,647 Fri.’s open int 406,910, up 4,511 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 461¼ 463¾ 457 460¼ —4¼ Mar 483¾ 488½ 481¼ 485½ +¾ May 495½ 500 493½ 497 +¼ Jul 504¾ 509 503¼ 505¾ — ¼ Sep 507 510½ 505¼ 507½ — ¾ Dec 512¼ 516¼ 510¾ 513¼ — ½ Mar 522¼ 526½ 521¼ 523¾ — ¾ May 527½ 531¼ 527½ 528¾ — ½ Jul 527 531½ 526½ 529 — ½ Sep 511½ —1¼ Dec 508¼ 510¾ 508 508½ —1¾ Jul 525¼ —1½ Dec 508 508 506¼ 506¼ —1¾ Est. sales 245,531. Fri.’s sales 234,373 Fri.’s open int 1,253,098 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 400 405½ 400 405½ +10¾ Mar 387¼ 395 381 395 +10¼ May 393 398½ 392¾ 398½ +10¾ Jul 404 +10 Sep 387¼ +10 Dec 394 +10 Mar 374 +10 May 380 +10 Jul 384¾ +10 Sep 396½ +10 Jul 360 +2¾ Sep 375¾ +2¾ Est. sales 417. Fri.’s sales 417 Fri.’s open int 3,456 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1322½ 1329¼ 1303½ 1306¼ —18¾ Mar 1343 1349 1324½ 1326½ —19 May 1358 1363½ 1340¼ 1342 —18½ Jul 1364 1369¾ 1348¼ 1350¼ —16¾ Aug 1339½ 1347¾ 1329 1330¾ —14¾ Sep 1293½ 1303¾ 1287¼ 1289¼ —11¼ Nov 1279½ 1286¾ 1271¼ 1273 —9¼ Jan 1284¼ 1291¾ 1279 1280½ —9 Mar 1278 1287 1275¾ 1276¼ —7¾ May 1274¼ 1276 1274¼ 1276 —7 Jul 1284¾ 1284¾ 1278¼ 1279¼ —6¾ Aug 1270¼ —6¾ Sep 1241¼ —6¾ Nov 1236 1248 1235 1235¼ —6¾ Jan 1240¾ —6¾ Mar 1231½ —6¾ May 1229 —6¾ Jul 1227¾ —6¾ Aug 1218 —6¾ Sep 1188¼ —6¾ Nov 1176¾ —6¾ Jul 1176½ —6¾ Nov 1117 —6¾ Est. sales 284,641. Fri.’s sales 268,913 Fri.’s open int 731,639 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.30 51.99 51.08 51.19 —.19 Jan 51.45 52.07 51.06 51.24 —.21 Mar 51.35 51.95 51.00 51.13 —.21 May 51.33 51.92 51.00 51.12 —.23 Jul 51.26 51.82 50.93 51.05 —.24 Aug 50.86 51.44 50.59 50.71 —.26 Sep 50.76 51.05 50.24 50.34 —.33 Oct 50.14 50.61 49.76 49.86 —.38 Dec 50.09 50.40 49.53 49.68 —.41 Jan 49.88 50.13 49.50 49.61 —.41 Mar 49.77 50.04 49.46 49.47 —.41 May 49.41 —.40 Jul 49.33 49.39 49.32 49.35 —.42 Aug 49.08 —.40 Sep 48.80 —.33 Oct 48.34 —.29 Dec 48.28 48.28 47.91 48.01 —.44 Jul 47.90 —.44 Oct 47.89 —.44 Dec 47.63 —.44 Est. sales 154,845. Fri.’s sales 140,919 Fri.’s open int 479,863, up 2,292 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 423.50 432.30 419.00 422.30 —3.00 Jan 412.50 417.90 406.30 408.30 —4.40 Mar 405.00 408.70 398.50 399.30 —5.30 May 400.90 403.60 395.00 395.20 —5.40 Jul 400.10 402.90 395.00 395.40 —5.40 Aug 397.10 399.30 392.20 392.70 —5.00 Sep 391.60 394.50 388.40 388.70 —4.70 Oct 386.00 388.70 383.30 383.90 —4.00 Dec 388.60 390.30 384.50 385.20 —3.90 Jan 386.50 388.20 384.10 384.30 —3.90 Mar 381.00 381.20 381.00 381.20 —3.40 May 379.70 —3.40 Jul 380.30 —3.30 Aug 378.20 —3.30 Sep 375.40 —3.50 Oct 370.70 —3.70 Dec 370.80 —4.00 Jul 371.30 —4.00 Oct 371.30 —4.00 Dec 365.80 —4.00 Est. sales 187,739. Fri.’s sales 180,938 Fri.’s open int 527,671

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.