CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 569¼ 577½ 569¼ 577 +6¾ Mar 595½ 610 589 602¾ +4¾ May 612 623¾ 603¾ 617 +4¼ Jul 625 635 616 628¼ +3½ Sep 638¾ 648 630¼ 642 +3¼ Dec 652¼ 663¼ 645¾ 657¾ +3 Mar 662¼ 675 658¾ 670¼ +3 May 664½ 675 664½ 675 +2¾ Jul 661 672 661 672 +2¾ Sep 679¼ +2¾ Dec 686¼ +2¾ Mar 693 +2¾ May 693¼ +2¾ Jul 645¼ +1½ Est. sales 126,152. Thu.’s sales 117,486 Thu.’s open int 402,399 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 460¼ 469½ 458¼ 464½ +2¾ Mar 482 489½ 478¾ 484¾ +2 May 494 501 490¾ 496¾ +1¾ Jul 503½ 510 500¾ 506 +1¾ Sep 506 511 503¼ 508¼ +1¾ Dec 511¾ 516½ 509¼ 513¾ +1½ Mar 522¼ 527 520 524½ +1¾ May 527½ 531½ 525¾ 529¼ +1½ Jul 527½ 531¾ 526¾ 529½ +1 Sep 511¼ 513 511¼ 512¾ +¾ Dec 509½ 510½ 508 510¼ +¼ Jul 526¾ +¼ Dec 508 509¼ 507¼ 508 —1¾ Est. sales 303,369. Thu.’s sales 284,272 Thu.’s open int 1,254,035 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 394¾ +20¾ Mar 374½ 387½ 374½ 384¾ +14¾ May 387¾ +14¾ Jul 394 +14 Sep 377¼ +14 Dec 384 +14 Mar 364 +14 May 370 +14 Jul 374¾ +14 Sep 386½ +14 Jul 357¼ +14 Sep 373 +14 Est. sales 491. Thu.’s sales 491 Thu.’s open int 3,566 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1342 1343½ 1323½ 1325 —17¾ Mar 1361½ 1362½ 1344 1345½ —16¾ May 1374¾ 1375½ 1359 1360½ —14¾ Jul 1380 1380¼ 1365 1367 —13¾ Aug 1355¾ 1356¼ 1342¾ 1345½ —12¾ Sep 1306¾ 1309 1296 1300½ —11½ Nov 1292 1292 1277½ 1282¼ —11¾ Jan 1294¾ 1295 1284¾ 1289½ —11 Mar 1286¾ 1286¾ 1281 1284 —9¾ May 1283¼ 1283¼ 1282 1283 —9 Jul 1286 —9¼ Aug 1277 —9¼ Sep 1248 —9¼ Nov 1245 1247 1242 1242 —10 Jan 1247½ —10 Mar 1238¼ —10 May 1235¾ —10 Jul 1234½ —10 Aug 1224¾ —10 Sep 1195 —10 Nov 1183½ —5 Jul 1183¼ —5 Nov 1123¾ —5 Est. sales 225,757. Thu.’s sales 207,991 Thu.’s open int 739,639, up 4,094 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.51 52.51 51.38 51.38 —.91 Jan 52.26 52.45 51.37 51.45 —.81 Mar 52.10 52.30 51.26 51.34 —.71 May 51.99 52.25 51.27 51.35 —.63 Jul 51.86 52.15 51.20 51.29 —.56 Aug 51.11 51.77 50.88 50.97 —.47 Sep 50.94 51.42 50.60 50.67 —.39 Oct 50.24 50.88 50.16 50.24 —.31 Dec 50.11 50.80 49.99 50.09 —.28 Jan 49.94 50.33 49.94 50.02 —.20 Mar 49.80 50.42 49.80 49.88 —.15 May 49.76 49.81 49.76 49.81 —.15 Jul 49.75 49.77 49.75 49.77 —.14 Aug 49.48 —.13 Sep 49.13 —.16 Oct 48.63 —.17 Dec 48.45 —.15 Jul 48.34 —.15 Oct 48.33 —.15 Dec 48.07 —.15 Est. sales 149,098. Thu.’s sales 138,953 Thu.’s open int 477,571 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 440.70 440.70 423.50 425.30 —16.90 Jan 423.80 423.80 412.10 412.70 —11.30 Mar 414.20 414.20 404.20 404.60 —9.60 May 407.40 407.40 400.00 400.60 —7.40 Jul 405.80 406.20 400.00 400.80 —6.00 Aug 401.40 402.00 396.80 397.70 —5.20 Sep 395.50 396.50 392.20 393.40 —4.40 Oct 391.40 391.40 386.80 387.90 —3.90 Dec 391.90 393.40 388.00 389.10 —3.90 Jan 389.00 389.70 387.50 388.20 —3.70 Mar 385.50 385.50 384.60 384.60 —3.60 May 383.10 —3.40 Jul 383.60 —3.40 Aug 381.50 —3.30 Sep 378.90 —3.20 Oct 374.40 —3.00 Dec 374.80 —2.80 Jul 375.30 —2.80 Oct 375.30 —2.80 Dec 369.80 —2.80 Est. sales 141,839. Thu.’s sales 133,134 Thu.’s open int 533,221

