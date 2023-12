Así será el tiempo en EE.UU. para Nochevieja: ambiente seco, lluvia y nieve

(CNN Español) – Al 2023 le quedan solo unos días y a medida que se acerca el fin de año,…

(CNN Español) – Al 2023 le quedan solo unos días y a medida que se acerca el fin de año, muchos se preguntan cuál será el tiempo en los próximos días en Estados Unidos, a medida que una tormenta de nieve azotó las Llanuras y la parte alta del Medio Oeste desde Navidad.

Dichas zonas han experimentado nevadas intensas, lluvia helada y vientos fuertes, haciendo peligrosos los viajes durante la semana festiva por el fin de año.

Según el pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas para los días del 30 de diciembre al 3 de enero de 2024, se espera que las condiciones de tiempo mejoren con una zona extensa de alta presión que mantenga seca y estable la mayor parte del país, que impedirá la presencia de tormentas.

Para quienes acudan a la celebración de Nochevieja en Times Square, Nueva York, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima una temperatura de 2°C a medianoche bajo un cielo parcialmente nublado.

Los meteorólogos del Centro de Predicción meteorológica prevén probabilidades de lluvia el día de Año Nuevo desde el desde el valle inferior del Mississippi hasta puntos al norte y al este de los Apalaches del sur y central.

Además, es posible que caiga algo de nieve en las zonas montañosas más altas.

¿Qué estados afecta la tormenta de nieve en EE.UU. y dónde hay alertas vigentes?

También se espera una baja en superficie de la costa de Texas en respuesta a la onda superior que se desplazará hacia el este a través del golfo. Las autoridades señalan que un leve retorno de humedad podría incidir en partes de la costa occidental.

Mientras que un frente frío avanza hacia el sureste, lo que podría ocasionar tormentas aisladas, aunque se espera que la humedad de mayor calidad impida cualquier potencial severo.

El pronóstico del Centro de Predicciones Climáticas del Servicio Meteorológico Nacional entre el 31 de diciembre y el 4 de enero prevé temperaturas superiores al promedio desde Wisconsin hasta Washington y el norte de Oregon.

Para Maine, partes de Vermont y Nueva York, así como Michigan, el norte de Iowa, Dakota del Sur, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada y el norte de California experimentarán temperaturas ligeramente superiores al promedio.

El centro de Estados Unidos verá temperaturas normales, mientras que Virginia, Tennessee, Misisipi y partes de Luisiana, Alabama y las Carolinas verán temperaturas ligeramente por debajo del promedio.

Partes de Georgia y Florida tendrán un descenso más marcado de la temperatura.

Las temperaturas exactas y las cantidades de precipitación se conocerán a medida que se acerque la Nochevieja, lo que proporcionará una mejor imagen de las temperaturas.

