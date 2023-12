Acusan a un hombre de robar a bordo de un avión US$ 23.000 en efectivo a otros pasajeros

(CNN) — Un hombre fue acusado de robo después de supuestamente robarle más de US$ 23.000 en efectivo a tres compañeros…

(CNN) — Un hombre fue acusado de robo después de supuestamente robarle más de US$ 23.000 en efectivo a tres compañeros de viaje durante un vuelo económico de Vietnam a Singapur.

El hombre fue nombrado en los pliegos de cargos judiciales como Zhang Xiuqiang, un ciudadano chino de 52 años que había estado a bordo de un vuelo operado por Scoot, la aerolínea económica de Singapore Airlines. Un portavoz de la aerolínea dijo a CNN que “estaba al tanto de un incidente” ocurrido a bordo de un vuelo de la ciudad de Ho Chi Minh a Singapur el 16 de diciembre.

“Nuestra tripulación de cabina fue alertada por parte un pasajero sobre un presunto robo en la cabina y activó la División de Policía del Aeropuerto”, dijo el portavoz. “Los pasajeros involucrados fueron escoltados fuera del avión por las autoridades del aeropuerto para una mayor investigación, y el desembarco se desarrolló como de costumbre para el resto de nuestros pasajeros”.

Según los pliegos de cargos leídos en el tribunal y difundidos por la emisora pública de Singapur Channel NewsAsia, Zhang habría robado a tres pasajeros distintos. Según se informa, sacó tres millones de dong vietnamitas (US$ 123) de la mochila de un pasajero, y 510 millones de dong vietnamitas (US$ 20.950) y un billete de US$ 50 de Singapur (US$ 38) de una bolsa de mensajero negra que pertenecía a otro.

También supuestamente tomó US$ 1.000 y US$ 930 de Singapur (US$ 700) de un sobre encontrado en una bolsa gris perteneciente a un tercer pasajero.

El robo de cabina constituye un delito federal en muchos países y es más común de lo que la mayoría de los viajeros piensa. En octubre, la policía de Hong Kong advirtió sobre un aumento en los robos en los aviones después de descubrir una organización criminal que robaba tarjetas de crédito a los pasajeros. En 2019, Cathay Pacific Airways de Hong Kong anunció medidas enérgicas contra los pequeños robos a bordo de sus aviones por parte de su tripulación de cabina.

Mientras tanto, un hombre fue arrestado en Taiwán en septiembre por supuestamente robar dinero en efectivo del equipaje de mano de otro pasajero en un vuelo de Tokio a Taipei.

Zhang fue detenido en prisión preventiva para investigaciones policiales. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta tres años de cárcel, una multa o ambas cosas.

Scoot dijo que no podía proporcionar más detalles sobre el caso, pero advirtió a la tripulación y a los pasajeros que permanecieran atentos a bordo.

“Nuestra tripulación operativa está entrenada para estar alerta y para alertar a las autoridades sobre cualquier comportamiento sospechoso a bordo de nuestros vuelos”, dijo en el comunicado.

“También aconsejamos a nuestros clientes que protejan sus objetos de valor en todo momento”, indicó.

