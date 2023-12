1MonyHeroAn 2.43 +1.62 Up200.4 2Anghami 2.81 +1.64 Up140.2 3MarpaiArs 2.10 +1.13 Up116.9 4SolunaHldgpf 2.87 +1.52 Up112.6 5CardioDiag 2.00 +1.01 Up102.0…

1MonyHeroAn 2.43 +1.62 Up200.4 2Anghami 2.81 +1.64 Up140.2 3MarpaiArs 2.10 +1.13 Up116.9 4SolunaHldgpf 2.87 +1.52 Up112.6 5CardioDiag 2.00 +1.01 Up102.0 6JinMedicaln 24.19 +11.57 Up 91.7 7Captivisionn 2.34 +1.00 Up 74.6 8CarverBcplf 2.28 +.84 Up 58.4 9Blkbxstksrs 3.80 +1.27 Up 50.2 10ChXiangtairs 3.64 +1.18 Up 48.0 11Inotiv 2.84 +.89 Up 45.6 12ReadingIntB 14.43 +4.43 Up 44.3 13IterumTher 2.30 +.69 Up 42.9 14CleanSpark 5.58 +1.64 Up 41.6 15IClickIntr 3.82 +1.12 Up 41.5 16MobivAcqA 4.59 +1.29 Up 39.1 17AmOnNtwAn 8.73 +2.43 Up 38.6 18SagimetBion 4.10 +1.14 Up 38.5 19authIDrs 8.56 +2.37 Up 38.3 20SightScien 3.10 +.85 Up 37.8 21ImmunerA 7.70 +2.10 Up 37.5 22iRobot 41.48 +11.00 Up 36.1 23CarmellA 3.00 +.78 Up 35.1 24LeapTherars 2.47 +.64 Up 34.7 25Alvotechwt 2.02 +.52 Up 34.7 DOWNS Name LastChgPct. 1Tharimunrs 2.88 —2.38 Off 45.2 2AlphaTcGpn 13.66 —11.08 Off 44.8 3SyntecOptA 5.26 —3.70 Off 41.3 4PlusTherars 1.63 —1.00 Off 38.0 5CnnctBioph 1.29 — .76 Off 37.1 6vTvTheraprs 9.61 —5.23 Off 35.2 7FitellCorpn 1.86 — .92 Off 33.1 8EntradaThr 11.49 —4.73 Off 29.2 9MuralOncon 3.52 —1.42 Off 28.7 10GreenlTech 2.41 — .93 Off 27.8 11NexImmunrs 1.79 — .69 Off 27.8 12SonderHldrs 3.99 —1.54 Off 27.8 13Innodata 6.76 —2.20 Off 24.6 14Baijiayun 2.08 — .67 Off 24.4 15VerdeCleaA 2.64 — .83 Off 23.9 16MedAvailrs 2.11 — .65 Off 23.6 17LazydaysHl 5.54 —1.69 Off 23.4 18VigilNeuro 3.10 — .90 Off 22.5 19AlterityThrs 1.85 — .53 Off 22.3 20Tantech 2.17 — .57 Off 20.8 21GainThera 2.16 — .54 Off 20.0 22Infobird 1.62 — .40 Off 19.8 23InspireMDrs 2.34 — .58 Off 19.7 24KaixinAutrs 1.76 — .43 Off 19.6 25Viewrs 1.84 — .40 Off 17.9 —————————

