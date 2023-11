1KorroBiors 42.53 +27.53 Up183.5 2FitellCorpn 2.80 +1.60 Up133.3 3TenonMedrs 2.41 +1.14 Up 89.8 4JagGlGrIA 8.92 +3.81 Up 74.6 5BoneBiolwt 3.84…

1KorroBiors 42.53 +27.53 Up183.5 2FitellCorpn 2.80 +1.60 Up133.3 3TenonMedrs 2.41 +1.14 Up 89.8 4JagGlGrIA 8.92 +3.81 Up 74.6 5BoneBiolwt 3.84 +1.62 Up 73.0 6ChXiangtairs 2.23 +.75 Up 50.7 7uCldlnkGph 2.27 +.75 Up 49.3 8RamacoRsA 17.47 +5.34 Up 44.0 9CarbonRevn 41.00 +11.68 Up 39.8 10GoldnHeavnA 23.75 +6.61 Up 38.6 11TheRealRl 2.08 +.57 Up 37.7 12NapcoSec 25.49 +6.70 Up 35.6 13GyreTherars 8.70 +2.24 Up 34.7 14TransMdGp 57.37 +14.75 Up 34.6 15IntrlnkElec 11.31 +2.90 Up 34.5 16CurisIncrs 6.13 +1.56 Up 34.1 17BladeAirA 3.19 +.79 Up 32.9 18Duolingo 211.53 +52.20 Up 32.8 19PreludeThr 3.01 +.74 Up 32.6 20MaisonSolAn 9.64 +2.36 Up 32.4 21HongliGrn 3.10 +.74 Up 31.4 22The9Ltdrs 7.80 +1.79 Up 29.8 23CibusA 14.73 +3.38 Up 29.8 24REEAutors 3.67 +.82 Up 28.6 25SoundThink 20.75 +4.53 Up 27.9 DOWNS Name LastChgPct. 1VentyxBio 2.40 —13.19 Off 84.6 2DurectCorprs .53 —2.20 Off 80.6 3IkenaOnocol 1.46 —2.94 Off 66.8 4DavisCommn 1.67 —3.11 Off 65.1 5OportunFin 2.51 —3.61 Off 59.0 6WwdWebbun 3.15 —4.21 Off 57.2 72U 1.03 —1.37 Off 57.1 8CoherusBio 1.59 —2.02 Off 56.0 9Cardlytics 6.11 —7.76 Off 55.9 10AltoIngred 2.09 —2.53 Off 54.8 11CollectAud 2.97 —3.33 Off 52.9 12AssertTh 1.12 —1.22 Off 52.1 13TargtHospwt 1.70 —1.65 Off 49.3 14KaixinAutrs 1.81 —1.69 Off 48.3 15PlugPowerh 3.53 —3.09 Off 46.7 16Airgain 1.68 —1.47 Off 46.7 17ThredUpA 1.99 —1.71 Off 46.2 18MobivAcqA 5.10 —4.35 Off 46.0 19DognssIntArs 3.25 —2.77 Off 46.0 20CuteraInc 1.68 —1.42 Off 45.8 21NovoIntScirs 1.62 —1.36 Off 45.6 22ZentalisPh 9.84 —8.04 Off 45.0 23TreaceMd 6.21 —4.83 Off 43.8 24EbixInc 3.56 —2.65 Off 42.7 25FortrssBiors 1.31 — .93 Off 41.5 —————————

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.