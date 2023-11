The Beatles rompen récords en las listas del Reino Unido: ‘Now and Then’ se convierte en el sencillo número uno

(CNN) — The Beatles han logrado un regreso sin precedentes al número uno en las listas del Reino Unido con…

Lanzado el 2 de noviembre, “Now and Then” debutó en la lista oficial de sencillos del Reino Unido en el puesto 42 al día siguiente. Poco más de una semana después, este viernes, la melancólica melodía alcanzó el número uno.

Ringo Starr aclara que la banda The Beatles “jamás” falsificaría la voz de John Lennon con inteligencia artificial

The Beatles establecieron un nuevo récord 60 años y seis meses después de su primer número uno en el Reino Unido, “From Me To You”, en mayo de 1963, según Official Charts, superando el lapso de 47 años y seis meses de Elvis Presley.

También se produce otro récord 54 años después del anterior éxito número uno de la banda, “The Ballad of John and Yoko”, en 1969, superando la brecha de 44 años de la cantautora inglesa Kate Bush entre la canción de 1978 “Wuthering Heights” y 2022, con la canción “Running Up That Hill”.

“LA BEATLEMANIA ESTÁ DE VUELTA”, escribió Official Charts en una publicación conjunta de Instagram con The Beatles este viernes.

Paul McCartney, el bajista de la banda, dijo a Official Charts este viernes: “Es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. También es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!”.

“Now and Then” presenta el sonido de cada miembro del grupo de rock británico, incluida la voz del fallecido John Lennon décadas después de que lo escribiera, así como un solo de guitarra del fallecido George Harrison.

Esta fue una hazaña que se pensó que no sería posible después de la muerte de Lennon en 1980. Lennon escribió y grabó la canción en su casa de la ciudad de Nueva York a fines de la década de 1970, y su esposa Yoko Ono le dio la grabación a los miembros restantes de The Beatles en 1994. Se necesitaron casi 30 años y la ayuda de AI para completar la canción.

A las edades de 81 y 83 años respectivamente, McCartney y el baterista Ringo Starr han convertido a The Beatles en la banda más antigua en conseguir un sencillo número uno en el Reino Unido, según las listas oficiales.

“Now and Then” es el sencillo de mayor venta en lo que va del año en el Reino Unido, con 48.600 ventas físicas y de descarga en su primera semana, así como 78.200 unidades combinadas en las listas del Reino Unido entre ventas y streaming.

The Beatles tienen la mayor cantidad de sencillos número uno en el Reino Unido, con 18, y solo Elvis Presley en EE.UU. tiene más (21), según las listas oficiales.

