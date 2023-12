Subrata Roy, ‘chico malo multimillonario’ y jefe del Grupo Sahara de la India, muere a los 75 años

(CNN) — Subrata Roy, el fundador de Sahara, que alguna vez fue uno de los conglomerados más grandes de la…

(CNN) — Subrata Roy, el fundador de Sahara, que alguna vez fue uno de los conglomerados más grandes de la India, murió este martes, dijo su compañía en un comunicado. Tenía 75 años.

Roy murió en un hospital de Mumbai luego de “una larga batalla con complicaciones derivadas de una enfermedad maligna metastásica, hipertensión y diabetes”, según el comunicado.

Roy ingresó en el hospital este domingo, según la empresa, que lo describió como una “fuerza guía, un mentor y una fuente de inspiración”.

“Su pérdida será profundamente sentida por todo el Sahara India Pariwar”, añadió, refiriéndose al nombre completo del grupo.

Fue fundada por Roy en 1978 y opera en sectores que incluyen el inmobiliario, bancario, manufacturero y de medios.

En un momento, fue el mayor empleador del sector privado de la India. La empresa patrocinó al equipo nacional de cricket de la India y poseía una participación en el equipo de Fórmula Uno de la India, además de comprar hoteles de lujo en Londres y Nueva York.

Considerado uno de los magnates más extravagantes del país, Roy se codeaba con la élite india, incluidas superestrellas de Bollywood y políticos de alto perfil.

Pero se había visto envuelto en una controversia y estaba involucrado en una larga batalla legal con la Junta de Bolsa y Valores de la India, el regulador de valores, sobre el reembolso de miles de millones de dólares a los inversores. En 2012, la Corte Suprema de la India dictaminó que el grupo había recaudado fondos a través de bonos ilegales.

Fue arrestado en 2014 y se encuentra en libertad bajo fianza desde 2016, según Reuters. Roy negó haber actuado mal.

La historia de Roy y sus batallas legales aparecieron en la serie documental de Netflix “Bad Boy Billionaires”, que narra el ascenso y la caída de cuatro empresarios indios, acusados ​​de corrupción. Todos niegan las afirmaciones.

Desde que se conoció la noticia de su muerte, los homenajes a Roy han inundado las redes sociales.

“Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de Sahara Shri Subrata Roy”, escribió el ex atleta olímpico indio PV Sindhu en X, antes conocido como Twitter. “Descansa en paz, querido tío. Acariciando buenos recuerdos del tiempo que pasé contigo y con mi tía cada vez que visité Lucknow. Siempre me trataste con nada más que amor, cariño y respeto”.

El actor indio Anupam Kher escribió: “Siempre estaba dispuesto a ayudar, era amable y más grande que la vida. Que Dios descanse en paz su alma”.

A Roy le sobreviven su esposa y dos hijos.

