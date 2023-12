CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 555 555¾ 546½ 548¾ —7 Mar 582¾ 584½ 575 577¼ —7¼ May 599¼ 599¼ 589¾ 591½ —7¾ Jul 610¾ 612 602¼ 604 —8¼ Sep 621¾ 622¾ 616½ 618¼ —8½ Dec 638 639½ 633¼ 634¾ —8¾ Mar 652¼ 652¾ 645¼ 647½ —8¾ May 656 657½ 652¾ 652¾ —8¼ Jul 653 655¾ 650½ 650½ —6¼ Sep 658 —6¼ Dec 665 —6¼ Mar 671¾ —6¼ May 672 —6¼ Jul 633 —6¼ Est. sales 115,099. Wed.’s sales 108,975 Wed.’s open int 442,518 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468 470½ 462½ 463¼ —5½ Mar 487½ 489¼ 481¾ 482½ —5¼ May 498½ 500¼ 493¾ 494½ —4½ Jul 507½ 508¾ 502¾ 503¾ —4¼ Sep 507½ 509¾ 504¼ 505¼ —3¾ Dec 513 514¾ 509½ 510¾ —3 Mar 523¼ 524¼ 520 520¾ —3 May 527¼ 527¼ 525¼ 525¼ —2¾ Jul 525¾ 525¾ 524¾ 524¾ —2¾ Sep 510¾ —1¼ Dec 509½ 510 509 509½ — ¾ Jul 526¼ — ½ Dec 509½ — ¼ Est. sales 316,856. Wed.’s sales 286,373 Wed.’s open int 1,426,043 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 370 375 369¾ 373 +3½ Mar 387½ 392 381¾ 389¾ +3¾ May 400½ 400½ 399¾ 399¾ +2¾ Jul 406¾ +2¾ Sep 390 +2¾ Dec 396¾ +2¾ Mar 376¾ +2¾ May 382¾ +2¾ Jul 387½ +2¾ Sep 399¼ +2¾ Jul 370 +¾ Sep 385¾ +¾ Est. sales 1,032. Wed.’s sales 1,032 Wed.’s open int 4,828 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1354½ 1355 1329½ 1330¾ —25¾ Mar 1372 1372¼ 1347¼ 1348¾ —25½ May 1385¼ 1385¼ 1360¼ 1362 —25¼ Jul 1390½ 1390½ 1365¼ 1367 —25 Aug 1366¼ 1366¼ 1343 1344¾ —24½ Sep 1316¾ 1316¾ 1297 1298½ —22¼ Nov 1297¾ 1298 1278¼ 1280¼ —21 Jan 1299 1301 1285½ 1286¾ —20¼ Mar 1291¼ 1292¾ 1280¼ 1280½ —18½ May 1287 1287 1278½ 1278½ —18 Jul 1289¾ 1289¾ 1281½ 1281½ —17¾ Aug 1272½ —17¾ Sep 1243 —17½ Nov 1249 1249 1238½ 1238¾ —14¾ Jan 1244¼ —14¾ Mar 1235 —14¾ May 1232½ —14¾ Jul 1231¼ —14¾ Aug 1221½ —14¾ Sep 1191¾ —14¾ Nov 1173¾ —14¾ Jul 1173½ —14¾ Nov 1114 —14¾ Est. sales 228,132. Wed.’s sales 206,004 Wed.’s open int 749,541, up 4,345

