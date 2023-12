CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 556 563½ 555¼ 556¼ +1¼ Mar 584 591½ 583 584¾ +2 May 597¾ 605¼ 597¾ 599¼ +2 Jul 610¼ 617¾ 610¼ 611¾ +1¼ Sep 627¼ 632½ 625½ 626 +½ Dec 645 649 642 643 +½ Mar 656½ 661¼ 654½ 655¾ +¾ May 662¼ 662¼ 658¾ 661 +1¼ Jul 657 661¾ 654 661¾ +6 Est. sales 143,891. Tue.’s sales 137,425 Tue.’s open int 446,260, up 2,694 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468¾ 473¾ 467¾ 469¼ — ¾ Mar 488¼ 493¼ 487 488 —1 May 499 504¼ 497¾ 499 —1 Jul 508 513 507 508 —1 Sep 509¾ 513½ 508 508¾ —1½ Dec 514 518 512½ 513¾ —1¼ Mar 523½ 528 523 523½ —1¾ May 529½ 532¼ 527½ 527½ —2¼ Jul 528¼ 531¼ 528 531¼ +2¼ Dec 510 512 509¼ 509¼ Dec 508 509 508 508¾ +1 Est. sales 388,518. Tue.’s sales 360,829 Tue.’s open int 1,431,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358 373¾ 355 367 +9 Mar 376¼ 390 372½ 384 +8¾ May 389¾ 399 389¾ 399 +13¼ Est. sales 763. Tue.’s sales 763 Tue.’s open int 4,940, up 13 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1377 1378½ 1354¼ 1357¼ —20 Mar 1392¾ 1394½ 1372 1374¾ —18¼ May 1404½ 1406¼ 1385 1387¾ —17 Jul 1407¾ 1409¾ 1389 1392¼ —16¼ Aug 1384 1385¼ 1366½ 1369¼ —15¼ Sep 1334 1334½ 1318 1320¾ —12¾ Nov 1311¼ 1313¾ 1297 1301 —12¼ Jan 1316¼ 1318¼ 1304 1306¾ —12¼ Mar 1299¾ 1303¾ 1296¼ 1296¼ —14½ May 1303¾ 1303¾ 1294½ 1294½ —13½ Jul 1301 1302¾ 1297¼ 1297¾ —12½ Nov 1254¾ 1255 1250 1251¾ —10½ Est. sales 245,965. Tue.’s sales 230,287 Tue.’s open int 745,196, up 4,865

