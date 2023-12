CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 544 555¼ 541¾ 550¾ +7¼ Mar 571 583½ 568¾ 579 +8½ May 586¼ 598 584¾ 593¾ +7½ Jul 600 611 598½ 607 +7 Sep 617½ 625½ 613¾ 621¾ +6½ Dec 636¾ 642¾ 631½ 639 +6½ Mar 649¾ 654¾ 644¼ 653½ +8 May 654½ 656 649¼ 654¾ +4¾ Jul 652¾ 653 652¾ 653 +7½ Est. sales 110,775. Mon.’s sales 118,049 Mon.’s open int 443,566, up 2,952 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 469¼ 475 468 469 — ½ Mar 487½ 493¼ 486 488 +½ May 497¾ 503¾ 496½ 499 +1¼ Jul 505¾ 512¼ 505 508 +2 Sep 507¼ 513½ 507¼ 509 +1½ Dec 512 517¾ 511 513¾ +1¼ Mar 522½ 528 522 524¼ +1½ May 527 528¾ 527 528¾ +1½ Jul 527½ 531 527½ 531 +4½ Sep 512½ 512½ 512½ 512½ +2½ Dec 509½ 511¼ 508¼ 508¾ +1 Dec 510 510 508 508 +¼ Est. sales 302,171. Mon.’s sales 262,725 Mon.’s open int 1,437,171 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 350 357½ 345¼ 357 +9¾ Mar 366½ 375 360¾ 373¾ +10½ Est. sales 617. Mon.’s sales 613 Mon.’s open int 4,927, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1365½ 1389¼ 1364 1371¼ +4 Mar 1382 1404 1380¼ 1387½ +4¼ May 1393 1414 1392¼ 1399¾ +4¾ Jul 1397¾ 1416¼ 1395½ 1403 +4½ Aug 1376 1390¾ 1372 1379½ +4¾ Sep 1327 1338½ 1321¾ 1329½ +4¾ Nov 1303¾ 1317 1300¾ 1309 +4¼ Jan 1309¾ 1321¼ 1306 1314½ +4¾ Mar 1306 1312½ 1303¾ 1303¾ +3 May 1310 1310 1301¼ 1302 +5 Jul 1309¼ 1309¼ 1301¾ 1306¼ +7¼ Nov 1262¼ 1265 1252½ 1254¼ — ¼ Est. sales 210,231. Mon.’s sales 204,143 Mon.’s open int 740,331

