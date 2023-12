CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 555¾ 557¾ 547 550½ —3 Mar 582 585¼ 574½ 575¾ —5¼ May 596¾ 600¾ 590¼ 591¾ —4¾ Jul 611½ 613¾ 604¼ 605¼ —4¾ Sep 624 628 619¼ 620 —4½ Dec 638½ 643 636 636½ —4¾ Mar 652½ 653 649½ 653 —1¼ Est. sales 107,188. Thu.’s sales 165,769 Thu.’s open int 439,751, up 1,577 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 474½ 475 467 468 —6¾ Mar 493¼ 493½ 485 486 —7¼ May 502½ 503¾ 495¾ 496½ —7 Jul 511¼ 511¾ 504 505 —6½ Sep 511½ 511¾ 505¾ 506¼ —5¼ Dec 515 516 510½ 511½ —4¼ Mar 525½ 525½ 521 521½ —4½ May 528 528¾ 525¾ 526¼ —4¼ Jul 528¼ 530 525½ 525½ —4½ Sep 512 512 512 512 —2 Dec 510 511 507½ 507½ —3¼ Est. sales 232,254. Thu.’s sales 401,052 Thu.’s open int 1,442,394 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 352½ 354¾ 344 348½ —2¾ Mar 370 370¾ 360 362½ —6½ Est. sales 729. Thu.’s sales 747 Thu.’s open int 4,918 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1360 1361½ 1339½ 1341¼ —19 Mar 1375 1376 1355¼ 1357½ —17½ May 1386½ 1386¾ 1367½ 1370 —16½ Jul 1389¼ 1390 1371¼ 1374 —15¼ Aug 1361½ 1364¾ 1350½ 1352 —14¼ Sep 1311½ 1313¾ 1301¾ 1303¼ —12¼ Nov 1294¾ 1295 1281¾ 1283¼ —11½ Jan 1300½ 1300½ 1287¾ 1290 —10½ Mar 1288 1288 1283 1283 —10¾ Jul 1285¾ 1285¾ 1285¾ 1285¾ —10 Nov 1240 1242 1239¼ 1239½ —7 Est. sales 192,229. Thu.’s sales 264,237 Thu.’s open int 745,000

