CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572¾ 579¼ 557 562½ —9½ Mar 598¾ 604½ 585¾ 590 —7¾ May 613½ 619¼ 601¾ 605¼ —7¾ Jul 626½ 632 617 619¾ —7 Sep 640 645¼ 631¾ 634¾ —6¾ Dec 657¼ 663½ 648¾ 650¾ —7¼ Mar 672½ 673¼ 661¼ 662½ —8 May 669 669 669 669 —5½ Jul 665 665 663 663 —2¾ Est. sales 169,818. Tue.’s sales 147,447 Tue.’s open int 436,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477¾ 480½ 467¼ 470 —8¼ Mar 493¾ 496½ 485 487¾ —6½ May 503¼ 505¾ 495¼ 497½ —6¼ Jul 512 514¼ 503¾ 506 —6 Sep 512½ 514¼ 505 506½ —6 Dec 518 519¾ 510¼ 511¾ —6¼ Mar 528 530 520¾ 522 —6½ May 526 526 526 526 —7 Jul 531¼ 532¼ 525½ 525½ —6¾ Dec 510½ 512 508½ 508½ —2 Est. sales 451,451. Tue.’s sales 386,264 Tue.’s open int 1,448,933 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¾ 358¾ 347¾ 350½ —5¾ Mar 373½ 375 365 370 —3¼ May 381¼ 384 381 384 Est. sales 489. Tue.’s sales 470 Tue.’s open int 4,946, up 11 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1389 1398½ 1379½ 1383 —6¾ Mar 1401¼ 1410¾ 1393 1397¼ —5¼ May 1411 1419¾ 1403½ 1408¾ —3¾ Jul 1413½ 1421 1406 1412 —2½ Aug 1388 1393½ 1380¾ 1387½ — ½ Sep 1333 1337¾ 1327¼ 1335½ +2 Nov 1310¾ 1315¼ 1304¾ 1313½ +2 Jan 1316¼ 1320¾ 1311½ 1320¾ +3¾ Mar 1308 1308 1305 1305 —2¾ Jul 1307¼ 1307¼ 1306½ 1306½ —1½ Nov 1259 1263 1257 1257 —1¾ Nov 1199 1199 1199 1199 Est. sales 182,457. Tue.’s sales 230,549 Tue.’s open int 738,268, up 7,621

