CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581 585 571¾ 573¾ —5¼ Mar 604¼ 608¾ 597½ 599½ —2¾ May 619½ 623¼ 612¾ 614¾ —2 Jul 630½ 636 626¾ 628¾ —1¼ Sep 646¾ 649¼ 642 643 —1¼ Dec 659½ 664¾ 657¼ 659½ — ¾ Mar 671¼ 674½ 669½ 670¼ —1¾ Jul 667 667 667 667 +½ Est. sales 120,322. Mon.’s sales 180,989 Mon.’s open int 444,180, up 10,015 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477 480 473 478½ +1¼ Mar 492 495¾ 488¼ 494½ +1¾ May 501¼ 504¾ 497¾ 503¾ +1¾ Jul 510¼ 513 506½ 512½ +1¾ Sep 511¼ 513 507¾ 512¾ +1 Dec 517 518½ 513¾ 518¼ +¾ Mar 527¼ 528½ 525 528 May 532¾ 533¼ 531½ 532½ — ¼ Jul 531¾ 532 530¼ 531¾ — ¼ Dec 508½ 510 508 510 +1 Dec 507 508½ 507 508½ +1½ Est. sales 300,296. Mon.’s sales 513,515 Mon.’s open int 1,451,398, up 7,421 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¼ 363¾ 353½ 355¾ — ½ Mar 376½ 380¼ 370 373 — ½ May 381¼ 381¼ 381 381 —3 Est. sales 425. Mon.’s sales 796 Mon.’s open int 4,935, up 95 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1372 1372 1358½ 1368¾ +¾ Jan 1382¾ 1389½ 1368½ 1388 +5½ Mar 1395½ 1402 1381¼ 1400½ +5½ May 1406¼ 1410¾ 1391¾ 1410¼ +5¼ Jul 1406¾ 1412 1394¾ 1412 +4¾ Aug 1381¼ 1385½ 1370½ 1385¼ +4 Sep 1328½ 1331 1318 1330¼ +1¾ Nov 1305 1309¾ 1295¾ 1309½ +2½ Jan 1306¾ 1315 1303 1314¼ +¾ Mar 1295 1303¼ 1295 1303¼ —1¾ Jul 1297½ 1300 1296 1300 —4½ Nov 1254¼ 1254¼ 1250 1250 —5¾ Est. sales 193,405. Mon.’s sales 240,078 Mon.’s open int 730,647, up 3,116

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.