CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 575 582 567¼ 580 +4¾ Mar 599¼ 605½ 591¾ 603¼ +4 May 614¾ 619½ 607½ 617½ +2¾ Jul 628½ 632½ 621½ 630½ +1¾ Sep 641½ 646¾ 636½ 644½ +1¾ Dec 658 662¼ 653¼ 660¾ +2 Mar 670½ 676¼ 667 672¼ +1½ Est. sales 138,133. Fri.’s sales 79,749 Fri.’s open int 434,165, up 4,797 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 463¼ 476½ 461 476¼ +12¼ Mar 478½ 491¾ 476½ 491½ +12½ May 488 500¾ 486 500¾ +12¼ Jul 497 509½ 495½ 509¼ +11½ Sep 499¾ 510½ 498 510¼ +10 Dec 506¼ 516½ 504 516 +9¼ Mar 516¾ 526 514¼ 526 +8¾ May 520½ 531 520½ 531 +8¾ Jul 520¼ 530 520¼ 530 +8¼ Dec 504¾ 508¾ 503½ 508¾ +4¾ Dec 505 505 500 505 — ¾ Est. sales 382,341. Fri.’s sales 331,754 Fri.’s open int 1,443,977, up 6,757 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 348½ 359 348½ 357 +10¼ Mar 368½ 377¼ 368½ 374¼ +7½ Jul 390 390 390 390 +5¾ Est. sales 686. Fri.’s sales 813 Fri.’s open int 4,840, up 95 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1335 1366¾ 1333¾ 1366¾ +33¼ Jan 1353¾ 1383¾ 1350¼ 1382 +34½ Mar 1366½ 1396 1363¾ 1394½ +33¾ May 1379 1405¼ 1374½ 1404¼ +32¾ Jul 1380 1406½ 1377 1405¾ +31¾ Aug 1356¼ 1380½ 1353½ 1380¼ +29½ Sep 1306¼ 1326¾ 1303¾ 1326½ +26 Nov 1282¼ 1305½ 1282 1305¼ +25½ Jan 1292 1310¼ 1288½ 1310 +23¼ Mar 1294¾ 1302 1294¼ 1301¾ +21½ May 1285 1300¼ 1285 1296¾ +17¼ Jul 1293 1298½ 1293 1297¾ +15 Nov 1238¼ 1254 1236 1254 +18¾ Est. sales 189,132. Fri.’s sales 115,570 Fri.’s open int 727,531, up 4,074

