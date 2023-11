CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¾ 583 570¾ 576 —4¾ Mar 607¾ 608¼ 596¼ 600¼ —6 May 623 623¾ 612 615¾ —6¼ Jul 635½ 637½ 626¼ 629¾ —6½ Sep 650 651½ 640½ 643½ —6¾ Dec 664½ 666¼ 656½ 660¼ —6 Mar 677 677 668¼ 669¼ —9 May 680¾ 680¾ 676¼ 676¼ —5½ Est. sales 101,062. Thu.’s sales 168,981 Thu.’s open int 429,368 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468 469 461¾ 464 —4 Mar 482¾ 483¾ 477 479¼ —3½ May 492 492½ 486¼ 488½ —3 Jul 500½ 500¾ 495½ 497½ —3 Sep 502½ 503¼ 498 500 —3 Dec 508½ 509½ 504¼ 506½ —2¾ Mar 519½ 520 515 516½ —3½ May 522 522 521¾ 521¾ —3¼ Jul 523¾ 523¾ 519½ 519½ —5 Dec 507½ 508 503 504¾ —3½ Dec 508 508 505½ 506 —3½ Est. sales 354,683. Thu.’s sales 571,725 Thu.’s open int 1,437,220, up 8,256 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 334 350 325 350 +17 Mar 354 368 342¼ 368 +15½ May 356¼ 370 355¾ 370 +5½ Jul 371¼ 377 368 377 +1¼ Est. sales 936. Thu.’s sales 769 Thu.’s open int 4,745, up 67 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1328 1335 1325¼ 1332½ +4¾ Jan 1345¾ 1349½ 1337 1348¾ +5¼ Mar 1359¾ 1362½ 1351 1361¾ +4¼ May 1371 1373 1362½ 1372½ +3 Jul 1374 1376¾ 1366 1374¾ +1¼ Aug 1351¼ 1353¾ 1345 1351½ +½ Sep 1302 1304¾ 1296¾ 1301½ —1 Nov 1282¾ 1285½ 1277¼ 1281 —1¾ Jan 1289¼ 1291¼ 1284½ 1287½ —2¼ Mar 1280½ 1283¼ 1280½ 1281 —2¼ May 1281 1281 1279¼ 1279¼ —2¾ Jul 1282½ 1283 1281 1281 —4 Nov 1232 1236¼ 1232 1234¼ —2 Nov 1181 1181 1181 1181 +2¼ Est. sales 133,040. Thu.’s sales 320,371 Thu.’s open int 723,457

