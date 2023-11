CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571½ 598¾ 570¼ 590¼ +20 Mar 597¼ 622 595½ 614 +18 May 614¼ 637¼ 612¾ 629¾ +17 Jul 629¼ 650¾ 628¼ 644¼ +16¼ Sep 643 664 643 657½ +15¼ Dec 658 679 658 672¾ +14¾ Mar 682 689¾ 680 684¾ +14½ Jul 678 678 670 670 +6¾ Est. sales 212,312. Tue.’s sales 186,882 Tue.’s open int 453,312 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 469 480½ 468½ 475½ +7 Mar 484 494½ 483¾ 489¼ +5¾ May 493¾ 503¼ 493¼ 498½ +5¼ Jul 502¾ 511¼ 502½ 507 +4½ Sep 505¾ 511¾ 505 508½ +3¼ Dec 510½ 515¾ 510 512¾ +2¾ Mar 521 526¼ 520¾ 521¾ +1 May 529¾ 530¾ 529 530½ +4¾ Jul 526¼ 530½ 526¼ 526¼ +¾ Dec 507½ 510 507¼ 508¾ +½ Dec 508 508¼ 507¼ 508¼ — ¼ Est. sales 519,366. Tue.’s sales 376,357 Tue.’s open int 1,436,125, up 8,955 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 351½ 362¾ 333 338¼ —13¾ Mar 371 379½ 351 359 —12¼ May 389¼ 389¾ 374 374 —9 Est. sales 604. Tue.’s sales 908 Tue.’s open int 4,526, up 135 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1352 1368¾ 1348½ 1348½ — ¼ Jan 1362 1384½ 1361 1364½ +2½ Mar 1374 1394 1372¼ 1375 +1 May 1385¼ 1402½ 1383¼ 1385 Jul 1389¼ 1405¼ 1387 1388 —1¼ Aug 1367¼ 1381 1363½ 1364 —2½ Sep 1316½ 1328¼ 1312 1312½ —3½ Nov 1293 1306 1290¼ 1290¾ —4 Jan 1299½ 1312½ 1297½ 1297¾ —3½ Mar 1303 1304 1289¼ 1290 —4 May 1301½ 1301½ 1301½ 1301½ +9½ Jul 1301¼ 1301¼ 1291 1291 —3¼ Nov 1251 1254 1243¾ 1243¾ —3½ Est. sales 271,060. Tue.’s sales 350,463 Tue.’s open int 722,948, up 4,205

