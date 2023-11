CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 574 582¼ 564½ 569¼ —6½ Mar 601 607¾ 591 595 —7½ May 617¾ 624½ 608¼ 611½ —8½ Jul 633¾ 639¼ 623¾ 626¼ —9½ Sep 645 652½ 638½ 640 —9½ Dec 666½ 667½ 653¾ 656 —9¼ Mar 673 673 667 668¼ —9¼ Jul 663 663 663 663 —7¼ Est. sales 140,553. Mon.’s sales 131,031 Mon.’s open int 459,997, up 4,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477 477½ 468¾ 470 —7¼ Mar 492 492½ 483¾ 485 —7½ May 501¾ 501¾ 493½ 494¾ —7¼ Jul 510 510 502½ 503¾ —6½ Sep 512¼ 512¼ 505 506 —6¾ Dec 516¼ 516¾ 509½ 510¾ —6½ Mar 525¼ 526¼ 520¾ 521¾ —6½ May 527¼ 527¼ 527 527 —6 Jul 530 530 528¼ 529¾ —3 Dec 512¾ 513½ 508¾ 509¼ —3¾ Dec 511½ 511½ 509¼ 509¼ —3¼ Est. sales 279,046. Mon.’s sales 28,399 Mon.’s open int 1,427,170, up 982 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 366 366¾ 350¾ 354 —14¼ Mar 384½ 384½ 370 374 —13 May 388 388 385½ 385½ —12½ Jul 360 360 360 360 —1 Est. sales 848. Mon.’s sales 636 Mon.’s open int 4,391, up 138 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1339½ 1366 1336½ 1349 +8½ Jan 1362¼ 1380 1356¾ 1361¼ —2¾ Mar 1377 1391 1369 1373¾ —4¾ May 1389¼ 1400¾ 1379¾ 1384¾ —6¼ Jul 1394 1403¾ 1383¾ 1388¾ —7½ Aug 1374¼ 1380 1361¾ 1366¼ —8½ Sep 1324¼ 1328 1311½ 1315¼ —10 Nov 1301 1306¼ 1290¼ 1293¾ —10¾ Jan 1310½ 1311¾ 1300¼ 1300½ —10¾ Mar 1303¼ 1303¼ 1290¼ 1290¼ —13½ Jul 1301¼ 1301¼ 1292 1292 —11¼ Nov 1253 1258 1244¼ 1244¾ —9¾ Est. sales 324,783. Mon.’s sales 265,986 Mon.’s open int 718,743, up 4,144

