CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 573 577¾ 566½ 576½ +4 Mar 600 603¾ 593¼ 603¼ +4 May 617¼ 621¾ 610¾ 621¼ +4¾ Jul 631½ 637¼ 626½ 637 +5 Sep 643½ 650½ 640½ 650¼ +4½ Dec 659¼ 666 656¾ 665 +3½ Mar 670 673½ 670 673½ — ¼ Jul 663 663 663 663 —6½ Est. sales 112,211. Fri.’s sales 79,272 Fri.’s open int 455,133 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477¼ 480¾ 476¾ 478¼ +1 Mar 492¼ 495¾ 491½ 493½ +1¼ May 501 504¾ 500¾ 502¾ +1¼ Jul 510 513¼ 509½ 511½ +1½ Sep 512½ 514¾ 511¾ 513½ +1 Dec 517 519¼ 516¼ 518¼ +¾ Mar 528½ 529¾ 526¾ 528½ +¼ May 533¼ 534 532¼ 532¼ —1 Jul 531½ 534 531½ 533 +¼ Sep 517 517 516¼ 516¼ — ¾ Dec 511¾ 514 511¾ 513 +¼ Dec 512½ 512½ 511¾ 512 — ¼ Est. sales 198,378. Fri.’s sales 370,057 Fri.’s open int 1,426,188, up 8,031 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 372 375 359 373¼ +1¼ Mar 390¼ 391 377¼ 391 +¼ Est. sales 480. Fri.’s sales 369 Fri.’s open int 4,253, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1327½ 1345¼ 1327½ 1340¾ +13¼ Jan 1352 1369¾ 1352 1364 +12¼ Mar 1367 1384½ 1364¼ 1378¾ +12¼ May 1380 1397 1380 1391¼ +12¼ Jul 1389 1402 1386¾ 1396 +11¾ Aug 1363 1379¼ 1363 1374½ +11½ Sep 1316 1329 1316 1324¾ +9¼ Nov 1297 1309½ 1296¼ 1304 +7 Jan 1305 1317¼ 1305 1309¾ +6 Mar 1306¼ 1306¾ 1298½ 1302¾ +6¼ May 1298½ 1301¾ 1296¾ 1301¾ +7¼ Jul 1303½ 1303½ 1301¾ 1301¾ +5 Nov 1250 1257½ 1249¼ 1256¾ +9 Est. sales 230,304. Fri.’s sales 266,229 Fri.’s open int 714,599

