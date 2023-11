CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 565¾ 574½ 563¾ 571½ +6 Mar 593½ 600¾ 591¼ 598¼ +5½ May 610¾ 617¾ 609¼ 615¾ +6 Jul 624¾ 633 624¾ 631½ +6¼ Sep 641¾ 646¼ 638½ 644¾ +5½ Dec 656½ 661¼ 654¼ 659½ +4½ Mar 667 672¾ 667 672¾ +6 Est. sales 64,339. Thu.’s sales 9,370 Thu.’s open int 456,099 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 470 481¼ 468 477½ +7½ Mar 485 496 483¼ 492½ +7½ May 494¼ 505 492¼ 501½ +7¼ Jul 502¼ 513 500½ 510¼ +8 Sep 505¼ 514½ 503½ 512¾ +7½ Dec 510 519¼ 508¾ 517¾ +7¼ Mar 520¾ 529¾ 519¼ 528 +6½ May 525½ 534 525½ 533½ +7 Jul 525 533¾ 524¾ 532½ +6¼ Dec 507¾ 512 507¼ 511¾ +4¼ Dec 510 511½ 510 510¾ +1¼ Est. sales 309,351. Thu.’s sales 412,765 Thu.’s open int 1,418,157 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 377 382 370¼ 376 — ½ Mar 396 401 390½ 394½ — ¾ May 410½ 410½ 408 408 — ¼ Est. sales 280. Thu.’s sales 312 Thu.’s open int 4,175, up 85 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1303½ 1327¼ 1302¼ 1326¼ +22¼ Jan 1327 1351¾ 1326¼ 1350¾ +22½ Mar 1341 1365 1340¼ 1365 +23 May 1354¾ 1377¼ 1353¼ 1377¼ +22½ Jul 1360½ 1382¾ 1360½ 1382¼ +21½ Aug 1342¼ 1362¼ 1340 1360¾ +19½ Sep 1301¼ 1313½ 1297¾ 1312¾ +17 Nov 1278½ 1295¼ 1278¼ 1294 +16 Jan 1286 1302½ 1286 1299¾ +13¾ Mar 1292¾ 1292¾ 1288¾ 1289¾ +9¼ May 1288 1289¾ 1286¼ 1289½ +10¼ Jul 1291¼ 1293 1289¼ 1293 +10¾ Nov 1245 1249½ 1244 1244 +6½ Est. sales 212,377. Thu.’s sales 169,444 Thu.’s open int 714,920, up 3,905

