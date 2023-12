CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 557½ 563¾ 555½ 563½ +7½ Mar 585¾ 593 582 590¼ +4½ May 601 607½ 596½ 604½ +3¾ Jul 613½ 618¾ 608¼ 616 +2½ Sep 627 632 621¾ 629½ +2 Dec 643¼ 647¾ 638 644¾ +1 Mar 655 658 650¾ 658 +1¼ Jul 659¼ 659¼ 659¼ 659¼ — ¼ Est. sales 56,711. Wed.’s sales 122,672 Wed.’s open int 402,703 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 449¾ 459¾ 449¾ 458 +8¼ Mar 475¼ 484 475 481¼ +5½ May 487 496¼ 487 493¾ +5¼ Jul 497¾ 505¼ 496¾ 502¾ +4½ Sep 500¾ 506¾ 499½ 504½ +3½ Dec 507 512¾ 505¼ 510¼ +2½ Mar 517 523 516¼ 521¼ +2¾ May 525 525 525 525 +1½ Jul 523¼ 528 522¼ 526¾ +2¾ Sep 510½ 512 510½ 512 +2½ Dec 507 509¾ 507 509 +1¼ Dec 507 509½ 507 509½ +2¼ Est. sales 145,863. Wed.’s sales 483,289 Wed.’s open int 1,258,900 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 368 368 368 368 +8¼ Mar 362 376 358¼ 369½ +7½ May 371¾ 371¾ 371¾ 371¾ +5 Est. sales 116. Wed.’s sales 695 Wed.’s open int 3,668 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1347 1351½ 1339¼ 1341¼ —5¾ Mar 1365¼ 1369¾ 1358 1360 —5½ May 1378¼ 1382 1371 1372½ —6¼ Jul 1382¾ 1386½ 1376 1377¼ —6½ Aug 1362 1362 1353¼ 1353¼ —7 Sep 1310 1313 1304¾ 1305¾ —6¼ Nov 1291½ 1294½ 1284¾ 1286¾ —5¾ Jan 1296 1299¼ 1291¾ 1294¼ —5¼ Mar 1292¾ 1292¾ 1286½ 1291¼ —1½ Nov 1250¼ 1250¼ 1246 1246 —5 Est. sales 77,569. Wed.’s sales 197,526 Wed.’s open int 735,545 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.88 53.20 52.48 52.48 —.20 Jan 52.70 53.32 52.48 52.60 —.04 Mar 52.50 53.10 52.33 52.46 —.02 May 52.40 52.98 52.25 52.37 —.03 Jul 52.24 52.83 52.11 52.19 —.10 Aug 51.82 52.37 51.72 51.72 —.17 Sep 51.69 51.95 51.33 51.33 —.18 Oct 51.01 51.45 50.86 50.86 —.16 Dec 50.78 51.26 50.66 50.67 —.18 Jan 50.96 51.04 50.58 50.88 +.20 Mar 50.60 50.71 50.57 50.71 +.24 Dec 49.08 49.43 48.91 48.91 —.06 Est. sales 47,342. Wed.’s sales 152,523 Wed.’s open int 479,737 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 449.60 449.60 440.00 443.70 —.60 Jan 427.50 429.00 420.60 422.70 —4.30 Mar 417.40 418.40 411.40 412.60 —4.30 May 409.70 410.30 405.00 405.50 —4.10 Jul 407.40 408.20 403.20 403.30 —4.30 Aug 402.50 403.50 399.20 399.40 —4.00 Sep 397.70 398.60 393.90 394.40 —3.90 Oct 391.80 392.20 388.00 389.00 —3.50 Dec 393.60 393.80 389.30 390.10 —3.80 Jan 391.70 391.70 388.10 389.70 —3.10 Mar 384.30 386.30 384.30 386.20 —2.60 Jul 384.50 384.50 384.50 384.50 —2.60 Dec 377.50 377.50 377.50 377.50 —.50 Est. sales 65,437. Wed.’s sales 169,560 Wed.’s open int 534,620

