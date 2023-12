CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 544½ 554 542¾ 549½ +5¾ Mar 573¾ 583¼ 571½ 578¾ +6¾ May 589½ 598¼ 587¾ 594¼ +6¼ Jul 603 611 601 607¼ +5½ Sep 617½ 624¾ 614¾ 622 +6 Dec 635¼ 641 632½ 637¼ +4½ Mar 648¼ 653¾ 645¼ 652 +6 May 653 657½ 653 657½ +5¾ Jul 654 654 654 654 +5 Est. sales 58,495. Tue.’s sales 141,362 Tue.’s open int 411,837 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 451 453 447 447¼ —4¼ Mar 473½ 474¾ 470½ 471¼ —2¼ May 486 487 483¼ 483¾ —2¼ Jul 495¾ 496¾ 493¼ 493¾ —2 Sep 498½ 499 496¾ 497½ —1 Dec 505 506¼ 503¾ 503¾ —2 Mar 516¼ 516¼ 514¼ 514¼ —2 May 520¾ 520¾ 519½ 519½ —1½ Jul 519¾ 521¼ 519¾ 520½ — ¾ Dec 506¾ 507 506¼ 506¼ —1 Est. sales 183,468. Tue.’s sales 532,290 Tue.’s open int 1,290,429 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¼ 359 349½ 358 — ½ Mar 372 372¼ 361 365 —3¾ May 375 375 373 373 —5¾ Est. sales 279. Tue.’s sales 1,140 Tue.’s open int 4,097 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1346½ 1352 1337 1343½ —3 Mar 1364 1370 1356 1362 —2¾ May 1378 1383¼ 1368¾ 1375¾ —2½ Jul 1383 1388 1374 1380 —3¾ Aug 1361 1363¾ 1351 1357¼ —2¾ Sep 1311¾ 1313 1303¾ 1309½ —2½ Nov 1291½ 1296 1284¾ 1291¼ —1¾ Jan 1296¾ 1302¼ 1292½ 1298¾ — ¾ Mar 1290½ 1290½ 1287 1290 —3 Jul 1288¾ 1288¾ 1287 1287 —6¼ Nov 1249¼ 1249¼ 1246½ 1246½ —3½ Est. sales 121,333. Tue.’s sales 243,001 Tue.’s open int 736,483 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 53.20 53.73 51.83 52.22 —1.12 Jan 53.06 53.40 51.91 52.30 —.64 Mar 52.76 53.10 51.75 52.16 —.47 May 52.75 53.00 51.69 52.11 —.43 Jul 52.54 52.83 51.59 51.98 —.42 Aug 52.09 52.18 51.21 51.61 —.37 Sep 51.80 51.89 50.84 51.25 —.30 Oct 51.17 51.17 50.48 50.74 —.27 Dec 50.97 51.00 50.18 50.51 —.26 Jan 50.54 50.54 50.15 50.32 —.27 Mar 50.17 50.17 49.87 50.07 —.30 Est. sales 73,511. Tue.’s sales 171,594 Tue.’s open int 483,412 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 449.80 454.10 445.00 447.60 —2.70 Jan 429.80 433.10 426.70 428.50 —2.00 Mar 418.50 421.70 415.50 417.30 —1.70 May 409.10 413.00 407.20 409.30 —.80 Jul 407.60 410.80 405.00 406.90 —.70 Aug 403.00 406.20 401.00 403.10 +.10 Sep 398.00 401.10 396.20 398.40 +.80 Oct 391.20 395.20 391.20 392.60 +1.00 Dec 393.30 396.90 391.90 393.90 +.80 Jan 394.20 394.70 392.90 393.10 +1.20 Mar 390.90 390.90 386.80 387.70 —.30 May 383.40 386.10 383.40 386.10 Jul 392.10 392.60 386.40 386.40 Dec 384.10 384.10 377.40 377.40 Est. sales 78,551. Tue.’s sales 219,626 Tue.’s open int 542,910

