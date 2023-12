CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 534 537½ 528 529½ —4¾ Mar 562 565¾ 557¼ 558½ —2½ May 577 580¾ 573¼ 574½ —1¾ Jul 590¾ 593¼ 586½ 588¼ — ¾ Sep 607¾ 608¾ 601¼ 603 — ¼ Dec 622 624½ 618½ 620¼ +¼ Mar 635½ 637 632¼ 634¾ +1¾ May 640¾ 642¼ 638½ 638½ +½ Est. sales 51,934. Mon.’s sales 176,366 Mon.’s open int 428,251 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 455½ 456¾ 450¼ 450½ —5 Mar 475¼ 476¾ 471 471 —4¼ May 487 488½ 483¾ 483¾ —3 Jul 496½ 497¾ 493½ 493¾ —2¼ Sep 498¼ 499½ 496 496¾ —1½ Dec 504¼ 506 502¾ 503½ — ¾ Mar 514¼ 515¾ 513¼ 513¾ — ¾ May 519¼ 520¼ 518 519½ +¼ Jul 519¾ 520¾ 518½ 519½ +¼ Sep 509 509¼ 509 509¼ +1½ Dec 508¾ 508¾ 506¼ 506¼ —1½ Est. sales 211,597. Mon.’s sales 420,182 Mon.’s open int 1,342,392 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 363 374½ 358¼ 365¼ Mar 378¾ 387 373½ 381¼ +1 May 384½ 384½ 384½ 384½ —6¼ Est. sales 381. Mon.’s sales 941 Mon.’s open int 4,634 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1330¼ 1350 1329½ 1347¼ +17½ Mar 1349 1368¼ 1348 1365¼ +17 May 1362 1381¾ 1362 1378¾ +17 Jul 1369 1387½ 1367¾ 1384½ +17 Aug 1347¾ 1363¼ 1346¼ 1361 +16 Sep 1301½ 1316 1298½ 1314¼ +15¾ Nov 1280 1297¾ 1280 1296 +15¾ Jan 1289 1300 1289 1300 +12½ Mar 1285¾ 1290¾ 1285¾ 1288¾ +7¼ Nov 1250 1253 1250 1253 +13¾ Est. sales 138,919. Mon.’s sales 198,232 Mon.’s open int 736,879 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.07 52.95 51.99 52.62 +.71 Jan 51.22 52.36 51.14 52.03 +.97 Mar 50.96 52.03 50.84 51.75 +1.00 May 50.95 51.99 50.82 51.73 +.99 Jul 50.87 51.91 50.76 51.69 +1.02 Aug 50.60 51.41 50.40 51.30 +1.01 Sep 50.21 51.02 50.01 50.85 +.96 Oct 49.66 50.45 49.60 50.31 +.92 Dec 49.54 50.30 49.28 50.10 +.93 Jan 49.19 49.19 49.19 49.19 +.16 Mar 49.92 49.92 49.92 49.92 +1.09 Est. sales 70,989. Mon.’s sales 172,811 Mon.’s open int 491,294 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 459.60 465.00 456.00 458.80 +.10 Jan 436.60 441.20 433.10 438.00 +1.40 Mar 422.50 426.70 419.40 424.60 +2.00 May 411.80 415.90 409.10 414.20 +2.30 Jul 408.50 412.30 406.00 411.00 +2.40 Aug 403.10 407.20 401.50 406.30 +2.60 Sep 397.10 401.40 396.80 401.20 +3.40 Oct 393.00 394.20 392.10 394.20 +2.70 Dec 392.20 397.80 391.90 396.70 +3.70 Jan 392.80 392.80 392.80 392.80 +1.00 Mar 388.90 388.90 387.40 388.80 +.90 Est. sales 85,580. Mon.’s sales 190,810 Mon.’s open int 550,764

