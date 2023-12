CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 556 563½ 555¼ 560 +5 Mar 584 591½ 583 588 +5¼ May 597¾ 605¼ 597¾ 602½ +5¼ Jul 610¼ 617¾ 610¼ 615 +4½ Sep 627¼ 632½ 625½ 629½ +4 Dec 645 649 642½ 646½ +4 Mar 656½ 661¼ 656 658½ +3½ May 662¼ 662¼ 662 662 +2¼ Jul 657 657½ 654 654 —1¾ Est. sales 63,570. Tue.’s sales 137,425 Tue.’s open int 446,260, up 2,694 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468¾ 473¾ 468¼ 473 +3 Mar 488¼ 493¼ 487 492½ +3½ May 499 504¼ 497¾ 503½ +3½ Jul 508 513 507 512¼ +3¼ Sep 509¾ 513¼ 508½ 513 +2¾ Dec 514 518 512¾ 517½ +2½ Mar 523½ 528 523½ 528 +2¾ May 529½ 532 529½ 532 +2¼ Jul 528¼ 531¼ 528 531 +2 Dec 510 511½ 510 511½ +2¼ Dec 508 509 508 509 +1¼ Est. sales 117,653. Tue.’s sales 360,829 Tue.’s open int 1,431,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358 364¼ 355 363½ +5½ Mar 376¼ 380 372½ 379½ +4¼ May 389¾ 389¾ 389¾ 389¾ +4 Est. sales 440. Tue.’s sales 763 Tue.’s open int 4,940, up 13 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1377 1378½ 1360 1369½ —7¾ Mar 1392¾ 1394½ 1376 1386¼ —6¾ May 1404½ 1406¼ 1388 1398½ —6¼ Jul 1407¾ 1409¾ 1391¾ 1402 —6½ Aug 1384 1385¼ 1368¾ 1377¾ —6¾ Sep 1334 1334½ 1319 1328¼ —5¼ Nov 1311¼ 1313¾ 1297 1308 —5¼ Jan 1316¼ 1318¼ 1304 1313½ —5½ Mar 1299¾ 1303¼ 1299¾ 1301¾ —9 May 1303¾ 1303¾ 1296¾ 1296¾ —11¼ Jul 1301 1302¾ 1297¾ 1302¾ —7½ Nov 1254¾ 1254¾ 1250 1254¼ —8 Est. sales 85,479. Tue.’s sales 230,287 Tue.’s open int 745,196, up 4,865 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 54.50 54.54 53.27 53.44 —.75 Jan 53.65 53.70 52.43 52.70 —.73 Mar 53.25 53.32 52.12 52.37 —.72 May 53.08 53.16 51.97 52.21 —.75 Jul 52.84 52.94 51.80 52.07 —.68 Aug 52.25 52.43 51.45 51.54 —.71 Sep 51.87 51.89 50.80 51.07 —.69 Oct 51.25 51.25 50.67 50.67 —.52 Dec 50.86 51.00 49.90 50.20 —.70 Jan 50.75 50.75 50.75 50.75 +.05 Jul 50.14 50.14 49.92 49.93 —.31 Est. sales 54,821. Tue.’s sales 176,067 Tue.’s open int 508,573 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 459.60 464.10 454.20 463.30 +4.10 Jan 442.10 445.10 436.20 444.80 +2.80 Mar 429.30 431.50 423.90 431.00 +1.20 May 419.90 421.40 414.80 420.60 +.10 Jul 416.60 417.90 412.00 417.10 —.40 Aug 411.50 412.70 407.40 411.60 —1.00 Sep 403.00 405.70 403.00 405.00 —1.30 Oct 396.40 398.30 395.50 398.20 —.80 Dec 398.80 400.30 395.20 399.50 —.60 Jan 397.00 397.00 395.90 396.90 —1.70 Mar 391.50 391.90 391.00 391.30 —3.10 May 393.90 393.90 391.30 392.40 Est. sales 82,382. Tue.’s sales 161,574 Tue.’s open int 570,631

