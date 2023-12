CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 550¾ 554 546½ 550 — ¾ Mar 575¾ 579¾ 572¾ 576 +¼ May 593½ 594½ 588½ 591¼ — ¾ Jul 605¾ 607½ 602¼ 604¼ —1½ Sep 621 621½ 617 618½ —2¼ Dec 636 638¼ 634½ 634¾ —2½ Mar 648¼ 650¾ 647¼ 647¾ —2½ Est. sales 52,610. Fri.’s sales 134,928 Fri.’s open int 440,614, up 863 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 467 469½ 464½ 466¾ — ¼ Mar 485½ 487 482½ 484½ — ¾ May 497 497½ 493¼ 495 —1 Jul 504½ 505¾ 501¾ 503½ —1 Sep 506 507¼ 504 504¾ —1¾ Dec 510¾ 512¾ 509¼ 509½ —2 Mar 520¾ 522¾ 519¾ 520 —1¾ May 525 525 525 525 —1¼ Jul 524½ 525 523¾ 523¾ —1¾ Dec 507¼ 508 507¼ 508 +¼ Dec 507 507 505½ 505½ —1½ Est. sales 97,227. Fri.’s sales 272,620 Fri.’s open int 1,440,762 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 346½ 348 337¼ 343 —2 Mar 363¾ 363¾ 355 358½ —2½ May 372¾ 372¾ 369¾ 370 —1¾ Est. sales 244. Fri.’s sales 781 Fri.’s open int 4,893 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1339¼ 1357 1327 1348¼ +8 Mar 1353 1372½ 1343¾ 1364½ +8 May 1368 1383¾ 1356¼ 1376½ +7½ Jul 1369 1387¼ 1360½ 1380½ +7¼ Aug 1346¼ 1362¾ 1339¾ 1358¼ +7 Sep 1298½ 1314½ 1293½ 1309 +6 Nov 1279¼ 1294¾ 1275 1289½ +6¼ Jan 1285¼ 1299¼ 1284½ 1294½ +5¼ Mar 1291¼ 1291½ 1287½ 1290 +6¾ May 1280 1288¾ 1276 1288¾ +7¼ Jul 1293½ 1293½ 1293½ 1293½ +9 Nov 1234 1234 1234 1234 —5½ Est. sales 120,591. Fri.’s sales 225,146 Fri.’s open int 741,606 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.20 53.00 51.52 52.57 +.56 Jan 51.40 52.31 50.71 51.93 +.72 Mar 50.99 51.98 50.40 51.66 +.81 May 50.93 51.88 50.26 51.61 +.87 Jul 50.77 51.69 50.13 51.52 +.96 Aug 50.31 51.18 49.69 50.91 +.81 Sep 49.86 50.61 49.56 50.46 +.83 Oct 49.33 50.01 48.79 50.01 +.95 Dec 49.07 49.94 48.52 49.84 +.99 Jan 49.04 49.17 49.04 49.17 +.48 Mar 48.98 48.98 48.98 48.98 +.50 May 49.09 49.09 49.09 49.09 +.70 Est. sales 66,475. Fri.’s sales 139,921 Fri.’s open int 510,434 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 453.10 453.60 440.80 449.10 —4.20 Jan 436.00 436.80 425.10 433.00 —3.50 Mar 423.00 423.60 414.60 420.40 —3.40 May 413.00 414.00 407.20 411.10 —3.20 Jul 408.20 411.70 406.00 408.80 —3.30 Aug 407.00 407.60 402.10 404.90 —3.00 Sep 400.00 401.70 397.40 399.10 —3.20 Oct 392.60 394.60 392.30 392.70 —3.10 Dec 395.60 396.60 391.30 393.80 —3.40 Jan 394.90 394.90 394.40 394.50 —1.30 Mar 390.50 390.50 387.80 387.80 —4.10 May 390.30 390.30 390.30 390.30 +.20 Est. sales 88,684. Fri.’s sales 158,301 Fri.’s open int 564,668, up 6,369

