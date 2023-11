CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 555¾ 557¾ 547 550 —3½ Mar 582 585¼ 574½ 577 —4 May 596¾ 600¾ 590¼ 592¾ —3¾ Jul 611½ 613¾ 604¼ 606½ —3½ Sep 624 628 619¼ 621½ —3 Dec 638½ 643 636 639 —2¼ Mar 652½ 652½ 649½ 651¼ —3 Est. sales 54,931. Thu.’s sales 158,457 Thu.’s open int 439,751, up 1,577 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 474½ 475 469¼ 470 —4¾ Mar 493¼ 493½ 487¾ 488¼ —5 May 502½ 503¾ 498¼ 498¾ —4¾ Jul 511¼ 511¾ 506¾ 507 —4½ Sep 511½ 511¾ 507¾ 508¾ —2¾ Dec 515 516 512½ 513 —2¾ Mar 525½ 525½ 522¾ 523½ —2½ May 528 528¾ 527¼ 528 —2½ Jul 528¼ 530 527¼ 527¼ —2¾ Sep 512 512 512 512 —2 Dec 510 511 509 509½ —1¼ Est. sales 109,326. Thu.’s sales 371,382 Thu.’s open int 1,442,394 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 352½ 354¾ 346 347 —4¼ Mar 370 370¾ 362¾ 363¼ —5¾ Est. sales 410. Thu.’s sales 582 Thu.’s open int 4,918 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1360 1361½ 1346¼ 1347¼ —13 Mar 1375 1376 1361½ 1362¾ —12¼ May 1386½ 1386¾ 1373½ 1374½ —12 Jul 1389¼ 1390 1376¾ 1378½ —10¾ Aug 1361½ 1364¾ 1354¾ 1357¼ —9 Sep 1311½ 1313¾ 1305¼ 1306¾ —8¾ Nov 1294¾ 1295 1284½ 1286½ —8¼ Jan 1300½ 1300½ 1291 1294 —6½ Mar 1288 1288 1285 1285 —8¾ Nov 1240 1240 1240 1240 —6½ Est. sales 101,303. Thu.’s sales 250,146 Thu.’s open int 745,000 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.90 52.52 51.28 52.12 +.49 Jan 51.02 51.66 50.46 51.35 +.51 Mar 50.77 51.34 50.16 51.03 +.49 May 50.55 51.20 50.07 50.85 +.44 Jul 50.35 51.01 49.90 50.66 +.45 Aug 49.62 50.45 49.55 50.25 +.46 Sep 49.20 49.99 49.15 49.78 +.44 Oct 48.60 49.38 48.60 49.32 +.54 Dec 48.67 49.21 48.45 48.95 +.41 Jan 48.81 48.90 48.79 48.90 +.50 Est. sales 63,571. Thu.’s sales 139,982 Thu.’s open int 513,250 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 465.40 467.80 455.60 457.50 —9.30 Jan 447.60 449.50 438.80 440.10 —9.10 Mar 433.20 434.00 425.40 426.70 —7.30 May 423.00 423.00 415.70 417.10 —6.40 Jul 419.20 419.80 413.00 414.60 —5.50 Aug 413.70 413.70 408.30 410.20 —4.60 Sep 406.60 406.90 401.80 403.60 —4.40 Oct 398.00 398.00 394.40 397.20 —3.20 Dec 401.00 401.00 395.30 398.10 —3.50 Jan 394.60 396.90 394.60 396.90 —3.40 Mar 393.40 393.40 393.40 393.40 —2.80 Jul 385.50 385.50 385.50 385.50 —9.30 Dec 374.30 385.60 370.80 385.50 —.90 Est. sales 71,644. Thu.’s sales 172,903 Thu.’s open int 558,299, up 4,585

