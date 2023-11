CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 562¼ 562½ 547½ 549½ —11 Mar 590¼ 590¾ 575¾ 577¾ —10¼ May 606½ 606½ 592¼ 593¾ —9¾ Jul 620½ 621 607¼ 608½ —9½ Sep 632 632½ 622½ 623½ —9¼ Dec 647¼ 648½ 639¼ 640½ —8½ Mar 661 661½ 652½ 653¼ —8½ May 664 664¾ 661¼ 661¼ —5½ Jul 663 663 662¼ 662¾ — ¼ Est. sales 73,755. Wed.’s sales 189,694 Wed.’s open int 438,174, up 1,215 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 471 474 465¼ 467¼ —3½ Mar 488¾ 491½ 483½ 484¾ —3¾ May 498¾ 501 493½ 495 —3½ Jul 507 509¼ 502 503¼ —3¾ Sep 507¾ 509½ 503¼ 504¼ —3¼ Dec 512½ 514½ 508¼ 509½ —2¾ Mar 523 523¼ 518½ 519¾ —3 May 525 525 524¾ 525 —2½ Jul 527 527¼ 523 524½ —2½ Sep 510¾ 510¾ 510¾ 510¾ —1¼ Dec 508¾ 509 507½ 508 — ¾ Dec 507¼ 507¼ 507¼ 507¼ — ¼ Est. sales 120,690. Wed.’s sales 505,218 Wed.’s open int 1,447,833 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 352¼ 352¼ 343½ 349¾ —2 Mar 367½ 368¾ 363 366 —4¼ May 375 375 375 375 —6 Est. sales 138. Wed.’s sales 529 Wed.’s open int 4,935 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1385 1387¾ 1356½ 1360¼ —24¾ Mar 1399 1402 1370¾ 1374¼ —25¼ May 1410 1413¼ 1382 1385¼ —25½ Jul 1413½ 1416¼ 1385 1388¼ —25¼ Aug 1390¼ 1390¼ 1362¼ 1364¼ —23¾ Sep 1337 1338¼ 1311¾ 1313½ —21½ Nov 1314 1316½ 1291 1293¼ —20¾ Jan 1321¼ 1321¼ 1297¾ 1299 —21 Mar 1304½ 1304½ 1290¾ 1290¾ —21½ May 1290 1290 1289¾ 1290 —20 Jul 1298½ 1298½ 1298¼ 1298¼ —14½ Nov 1260 1260 1245 1245 —17 Est. sales 118,823. Wed.’s sales 204,608 Wed.’s open int 746,033, up 7,765 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 53.05 53.06 52.00 52.18 —.87 Jan 52.41 52.41 51.41 51.60 —.82 Mar 52.03 52.03 51.10 51.28 —.75 May 52.04 52.04 51.03 51.18 —.72 Jul 51.69 51.69 50.85 50.96 —.73 Aug 51.15 51.15 50.45 50.54 —.66 Sep 50.46 50.51 49.97 50.17 —.52 Oct 49.78 49.78 49.50 49.52 —.54 Dec 49.77 49.77 49.12 49.31 —.48 Jan 49.25 49.25 49.10 49.10 —.54 Mar 49.20 49.20 48.89 48.89 —.55 Est. sales 57,478. Wed.’s sales 199,028 Wed.’s open int 515,467 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 469.30 471.60 455.40 456.20 —13.00 Jan 451.90 454.00 439.80 440.80 —11.20 Mar 435.40 438.50 426.80 428.10 —8.80 May 426.20 427.70 417.10 418.60 —7.60 Jul 422.70 423.80 414.20 415.90 —7.00 Aug 417.20 418.60 409.40 411.00 —6.20 Sep 410.30 411.40 403.40 405.30 —5.00 Oct 401.00 401.00 395.40 396.20 —6.30 Dec 403.00 403.90 396.50 398.80 —4.90 Jan 395.70 395.70 395.70 395.70 —6.60 Est. sales 75,657. Wed.’s sales 161,188 Wed.’s open int 553,714, up 6,361

