CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 572¾ 579¼ 567½ 571¼ — ¾ Mar 598¾ 604½ 593¼ 597 — ¾ May 613½ 619¼ 608¾ 612 —1 Jul 626½ 632 623½ 626½ — ¼ Sep 640 645¼ 638 641¼ — ¼ Dec 657¼ 663½ 655¾ 657½ — ½ Mar 672½ 673¼ 672½ 673¼ +2¾ Est. sales 66,145. Tue.’s sales 141,681 Tue.’s open int 436,959 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477¾ 480½ 472 473½ —4¾ Mar 493¾ 496½ 488¾ 490¼ —4 May 503¼ 505¾ 498¾ 500¼ —3½ Jul 512 514¼ 507¼ 509 —3 Sep 512½ 514¼ 508½ 510¼ —2¼ Dec 518 519¾ 514¼ 516 —2 Mar 528 530 525 526¼ —2¼ Jul 531¼ 532¼ 531¼ 531¾ — ½ Dec 510½ 512 510¼ 511 +½ Est. sales 219,341. Tue.’s sales 352,325 Tue.’s open int 1,448,933 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 358¾ 358¾ 348 348¼ —8 Mar 373½ 375 365 367¼ —6 May 381¼ 384 381 384 Est. sales 256. Tue.’s sales 470 Tue.’s open int 4,946, up 11 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1389 1398½ 1385¾ 1387½ —2¼ Mar 1401¼ 1410¾ 1397¾ 1401 —1½ May 1411 1419¾ 1407½ 1411¼ —1¼ Jul 1413½ 1421 1409¾ 1413¾ — ¾ Aug 1388 1393½ 1383¾ 1388½ +½ Sep 1333 1337¾ 1328½ 1335½ +2 Nov 1310¾ 1315¼ 1306 1311½ Jan 1316¼ 1320 1312½ 1320 +3 Mar 1308 1308 1305½ 1305½ —2¼ Jul 1307¼ 1307¼ 1307¼ 1307¼ — ¾ Nov 1259 1263 1257 1257 —1¾ Nov 1199 1199 1199 1199 Est. sales 101,954. Tue.’s sales 216,170 Tue.’s open int 738,195, up 7,548 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.82 53.62 52.51 52.77 +.02 Jan 52.01 52.87 51.99 52.20 +.24 Mar 51.81 52.56 51.76 51.98 +.28 May 51.69 52.47 51.68 51.91 +.29 Jul 51.71 52.29 51.51 51.74 +.29 Aug 51.25 51.83 51.16 51.32 +.28 Sep 50.65 51.28 50.65 50.95 +.36 Oct 50.20 50.60 50.11 50.57 +.55 Dec 49.91 50.42 49.91 50.05 +.27 Jan 49.75 49.75 49.75 49.75 +.10 Mar 49.70 49.70 49.70 49.70 +.25 Dec 48.50 48.50 48.50 48.50 +.29 Est. sales 76,390. Tue.’s sales 199,240 Tue.’s open int 521,923 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 473.70 479.00 468.00 468.50 —5.10 Jan 455.60 460.60 451.30 452.00 —3.60 Mar 441.00 445.00 438.00 438.20 —2.70 May 429.20 432.80 426.60 427.50 —2.00 Jul 424.80 428.20 422.10 423.60 —1.80 Aug 420.60 422.10 416.00 417.50 —1.90 Sep 409.80 414.50 408.40 410.70 —1.30 Oct 405.10 405.10 399.40 402.40 —1.30 Dec 402.90 406.50 400.00 402.50 —2.20 Jan 403.30 403.30 399.80 399.80 —3.40 Est. sales 73,712. Tue.’s sales 191,568 Tue.’s open int 547,353, up 2,401

