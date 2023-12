CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 575 577 567¼ 570 —5¼ Mar 599¼ 600 591¾ 594 —5¼ May 614¾ 616½ 607½ 609¾ —5 Jul 628½ 628½ 621½ 623¼ —5½ Sep 641½ 642 636½ 637¾ —5 Dec 658 659 653¼ 655¼ —3½ Mar 670½ 672¼ 667 668¾ —2 Est. sales 70,684. Fri.’s sales 126,661 Fri.’s open int 434,165, up 4,797 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 463¼ 467½ 461 467 +3 Mar 478½ 483¼ 476½ 483 +4 May 488 492¾ 486 492½ +4 Jul 497 501¾ 495½ 501½ +3¾ Sep 499¾ 503¾ 498 503¾ +3½ Dec 506¼ 510 504 510 +3¼ Mar 516¾ 520¼ 514¼ 520¼ +3 May 520½ 525 520½ 524¾ +2½ Jul 520¼ 523¾ 520¼ 523¾ +2 Dec 504¾ 506¾ 503½ 506 +2 Dec 505 505 500 505 — ¾ Est. sales 163,726. Fri.’s sales 446,523 Fri.’s open int 1,443,977, up 6,757 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 348½ 359 348½ 351¼ +4½ Mar 368½ 377¼ 368½ 370¾ +4 Jul 390 390 390 390 +5¾ Est. sales 278. Fri.’s sales 1,110 Fri.’s open int 4,840, up 95 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1335 1354¾ 1333¾ 1352½ +19 Jan 1353¾ 1374¾ 1350¼ 1373¼ +25¾ Mar 1366½ 1386¾ 1363¾ 1385½ +24¾ May 1379 1396½ 1374½ 1395½ +24 Jul 1380 1398¼ 1377 1397¼ +23¼ Aug 1356¼ 1373 1353½ 1372 +21¼ Sep 1306¼ 1321¼ 1303¾ 1320¾ +20¼ Nov 1282¼ 1300½ 1282 1299½ +19¾ Jan 1292 1306½ 1288½ 1306½ +19¾ Mar 1294¾ 1300 1294¼ 1300 +19¾ May 1285 1297 1285 1297 +17½ Jul 1293 1298½ 1293 1297¾ +15 Nov 1238¼ 1238¼ 1236 1236 +¾ Est. sales 84,062. Fri.’s sales 154,307 Fri.’s open int 727,531, up 4,074 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.20 51.53 49.83 50.67 —.53 Jan 50.56 50.76 49.25 49.96 —.59 Mar 50.51 50.67 49.18 49.89 —.59 May 50.56 50.62 49.22 49.96 —.55 Jul 50.48 50.59 49.16 49.91 —.53 Aug 50.18 50.18 48.89 49.52 —.60 Sep 49.80 49.92 48.55 49.22 —.57 Oct 49.37 49.37 48.11 48.72 —.62 Dec 49.22 49.30 48.00 48.60 —.61 Jul 48.09 48.09 47.99 47.99 —.87 Est. sales 58,762. Fri.’s sales 163,522 Fri.’s open int 521,162, up 4,274 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 450.00 468.00 448.70 466.40 +17.00 Jan 436.00 452.40 434.70 450.90 +16.00 Mar 424.40 437.80 422.90 436.40 +13.50 May 413.70 426.50 413.70 425.30 +11.50 Jul 411.40 423.20 411.40 422.00 +10.60 Aug 408.80 418.20 408.80 418.00 +10.60 Sep 404.40 411.40 403.80 411.40 +9.60 Oct 396.60 402.10 396.60 402.10 +7.20 Dec 395.40 405.00 395.40 404.60 +8.70 Mar 396.90 396.90 396.90 396.90 +5.60 May 394.90 394.90 394.90 394.90 +5.30 Jul 395.20 398.30 395.10 398.30 +8.10 Aug 393.50 393.50 393.50 393.50 +4.60 Sep 391.50 391.50 391.50 391.50 +4.20 Dec 384.80 384.80 384.80 384.80 +1.10 Est. sales 79,100. Fri.’s sales 151,396 Fri.’s open int 531,958, up 3,641

