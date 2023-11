CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 581¾ 583 575¼ 579 —1¾ Mar 607¾ 608¼ 601 604¼ —2 May 623 623¾ 617¼ 619½ —2½ Jul 635½ 637½ 631¾ 634¼ —2 Sep 650 651½ 645¾ 648¼ —2 Dec 664½ 666¼ 661¾ 664 —2¼ Mar 677 677 673 673½ —4¾ May 680¾ 680¾ 680¾ 680¾ —1 Est. sales 49,511. Thu.’s sales 155,225 Thu.’s open int 429,368 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468 469 461¾ 462¾ —5¼ Mar 482¾ 483¾ 477 477¾ —5 May 492 492½ 486¼ 486¾ —4¾ Jul 500½ 500¾ 495½ 496 —4½ Sep 502½ 503¼ 498 498 —5 Dec 508½ 509½ 504½ 504½ —4¾ Mar 519½ 520 515 515 —5 Jul 523¾ 523¾ 519½ 521¼ —3¼ Dec 507½ 508 503 504¼ —4 Dec 508 508 506¾ 506¾ —2¾ Est. sales 204,925. Thu.’s sales 525,837 Thu.’s open int 1,437,220, up 8,256 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 334 335¾ 325 325 —8 Mar 354 357 342¼ 344 —8½ May 356¼ 356¼ 355¾ 355¾ —8¾ Est. sales 429. Thu.’s sales 769 Thu.’s open int 4,745, up 67 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1328 1330½ 1325¼ 1330½ +2¾ Jan 1345¾ 1347¾ 1337 1342½ —1 Mar 1359¾ 1361¼ 1351 1356 —1½ May 1371 1373 1362½ 1367¼ —2¼ Jul 1374 1376¾ 1366 1370½ —3 Aug 1351¼ 1353¾ 1345 1348¾ —2¼ Sep 1302 1304¾ 1296¾ 1300¼ —2¼ Nov 1282¾ 1285½ 1277¼ 1281 —1¾ Jan 1289¼ 1291¼ 1286¼ 1288¼ —1½ Mar 1280½ 1283¼ 1280½ 1281 —2¼ May 1281 1281 1280¼ 1280¼ —1¾ Nov 1232 1234 1232 1234 —2¼ Est. sales 77,059. Thu.’s sales 297,721 Thu.’s open int 723,457 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.63 51.50 50.49 51.15 +.70 Jan 50.00 50.85 49.90 50.46 +.69 Mar 49.81 50.72 49.76 50.37 +.72 May 49.86 50.74 49.80 50.39 +.73 Jul 49.89 50.63 49.72 50.33 +.74 Aug 49.21 50.31 49.21 49.99 +.72 Sep 49.21 49.95 49.05 49.70 +.79 Oct 48.63 49.41 48.63 49.38 +.91 Dec 48.56 49.34 48.50 49.18 +.84 Dec 47.11 47.11 47.08 47.08 +.24 Est. sales 55,199. Thu.’s sales 169,035 Thu.’s open int 516,888, up 2,223 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 450.50 451.10 445.00 448.80 —1.10 Jan 436.20 436.80 430.90 433.60 —2.60 Mar 425.90 425.90 419.70 421.70 —4.00 May 419.00 419.00 411.80 413.20 —5.60 Jul 417.40 417.40 410.20 411.10 —6.30 Aug 414.00 414.00 406.60 407.50 —6.20 Sep 408.60 408.60 402.00 402.00 —6.40 Oct 398.10 398.10 395.60 395.60 —6.30 Dec 401.70 401.70 396.30 397.20 —5.90 Jan 396.80 396.80 396.70 396.70 —5.40 Est. sales 58,248. Thu.’s sales 205,206 Thu.’s open int 528,317, up 1,965

