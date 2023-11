CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 571½ 589 570¼ 588¾ +18½ Mar 597¼ 613¾ 595½ 613½ +17½ May 614¼ 629½ 612¾ 629½ +16¾ Jul 629¼ 643½ 628¼ 643½ +15½ Sep 643 656¾ 643 656¾ +14½ Dec 658 671¾ 658 671 +13 Mar 682 682 680 680 +9¾ Est. sales 59,274. Tue.’s sales 186,882 Tue.’s open int 453,312 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 469 477 468½ 476½ +8 Mar 484 491½ 483¾ 491¼ +7¾ May 493¾ 500½ 493¼ 500½ +7¼ Jul 502¾ 509¼ 502½ 508¾ +6¼ Sep 505¾ 510½ 505 509¾ +4½ Dec 510½ 514¾ 510 514¼ +4¼ Mar 521 525¼ 520¾ 524½ +3¾ May 529¾ 529¾ 529¾ 529¾ +4 Jul 526¼ 528½ 526¼ 528½ +3 Dec 507½ 510 507¼ 508¾ +½ Dec 508 508¼ 507½ 507½ —1 Est. sales 220,289. Tue.’s sales 376,357 Tue.’s open int 1,436,125, up 8,955 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 351½ 362¾ 350 357¼ +5¼ Mar 371 379½ 369¼ 375½ +4¼ May 389¼ 389¾ 389¼ 389¾ +6¾ Est. sales 220. Tue.’s sales 908 Tue.’s open int 4,526, up 135 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1352 1368¾ 1352 1366¾ +18 Jan 1362 1384½ 1361 1381½ +19½ Mar 1374 1394 1372¼ 1391 +17 May 1385¼ 1402½ 1383¼ 1399¼ +14¼ Jul 1389¼ 1405¼ 1387¼ 1400¾ +11½ Aug 1367¼ 1381 1367¼ 1376¼ +9¾ Sep 1316½ 1328¼ 1316½ 1323¾ +7¾ Nov 1293 1306 1293 1301 +6¼ Jan 1299½ 1312½ 1299½ 1306¾ +5½ Mar 1303 1304 1299¾ 1300¾ +6¾ May 1301½ 1301½ 1301½ 1301½ +9½ Jul 1301¼ 1301¼ 1301¼ 1301¼ +7 Nov 1251 1254 1251 1254 +6¾ Est. sales 164,660. Tue.’s sales 350,463 Tue.’s open int 722,948, up 4,205 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 49.53 49.85 48.95 49.41 —.08 Jan 49.13 49.54 48.53 48.85 —.28 Mar 49.16 49.58 48.56 48.77 —.38 May 49.25 49.66 48.63 48.75 —.47 Jul 49.22 49.60 48.61 48.77 —.41 Aug 48.97 49.25 48.28 48.35 —.50 Sep 48.61 48.84 47.93 48.14 —.34 Oct 48.16 48.35 47.44 47.63 —.38 Dec 47.98 48.18 47.28 47.33 —.50 Jan 48.01 48.08 47.45 47.45 —.32 May 47.10 47.10 47.10 47.10 —.44 Est. sales 62,173. Tue.’s sales 193,674 Tue.’s open int 508,680, up 2,895 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 448.70 464.10 448.40 464.00 +16.60 Jan 439.90 452.10 439.70 451.60 +12.80 Mar 431.20 442.70 431.20 441.00 +9.90 May 426.40 435.90 426.40 433.50 +7.90 Jul 425.50 434.20 425.50 431.20 +6.60 Aug 422.80 429.60 422.80 426.70 +5.80 Sep 415.70 422.50 415.70 420.90 +5.20 Oct 411.70 415.30 411.70 414.10 +4.70 Dec 411.70 417.40 411.70 414.80 +4.20 Jan 411.30 416.10 411.00 414.40 +5.10 Est. sales 110,752. Tue.’s sales 194,251 Tue.’s open int 530,616, up 1,748

