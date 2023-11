CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 574 582¼ 569¼ 578½ +2¾ Mar 601 607¾ 595¾ 604½ +2 May 617¾ 624½ 613½ 621¼ +1¼ Jul 633¾ 639¼ 629¾ 636 +¼ Sep 645 652½ 643¾ 650½ +1 Dec 666½ 667½ 664½ 664¾ — ½ Est. sales 52,790. Mon.’s sales 126,523 Mon.’s open int 459,997, up 4,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477 477½ 472 477¼ Mar 492 492½ 487¼ 492½ May 501¾ 501¾ 496¾ 501¼ — ¾ Jul 510 510 505¼ 509¾ — ½ Sep 512¼ 512¼ 507¾ 511½ —1¼ Dec 516¼ 516¾ 512¼ 515¾ —1½ Mar 525¼ 526¼ 523 526¼ —2 Jul 530 530 528¼ 529¾ —3 Dec 512¾ 513½ 511 511 —2 Dec 511½ 511½ 511½ 511½ —1 Est. sales 133,093. Mon.’s sales 231,516 Mon.’s open int 1,427,170, up 982 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 366 366¾ 355¼ 358 —10¼ Mar 384½ 384½ 375 377 —10 Est. sales 501. Mon.’s sales 609 Mon.’s open int 4,391, up 138 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1339½ 1366 1336½ 1365½ +25 Jan 1362¼ 1380 1357¾ 1379½ +15½ Mar 1377 1391 1371¾ 1390¼ +11¾ May 1389¼ 1400¾ 1383½ 1399¾ +8¾ Jul 1394 1403¾ 1389¼ 1402¾ +6½ Aug 1374¼ 1380 1367¾ 1378½ +3¾ Sep 1324¼ 1328 1318½ 1328 +2¾ Nov 1301 1306¼ 1297½ 1305¼ +¾ Jan 1310½ 1311¾ 1304½ 1310½ — ¾ Nov 1253 1258 1250 1258 +3½ Est. sales 193,029. Mon.’s sales 254,177 Mon.’s open int 718,743, up 4,144 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.88 50.88 49.92 50.03 —.77 Jan 50.37 50.39 49.45 49.57 —.79 Mar 50.31 50.34 49.31 49.40 —.91 May 50.33 50.35 49.29 49.35 —.98 Jul 50.24 50.33 49.19 49.22 —1.02 Aug 49.87 49.98 48.83 48.92 —.94 Sep 49.50 49.56 48.46 48.53 —.93 Oct 49.01 49.01 48.34 48.34 —.63 Dec 48.84 48.93 47.83 47.85 —.98 Jan 48.05 48.05 48.05 48.05 —.71 Est. sales 76,599. Mon.’s sales 200,671 Mon.’s open int 505,785, up 4,334 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 438.50 454.30 436.50 453.90 +16.40 Jan 431.40 445.00 428.80 444.70 +14.30 Mar 423.20 436.60 420.40 436.30 +13.10 May 418.70 430.80 415.30 430.40 +11.50 Jul 419.90 429.30 414.70 429.00 +10.30 Aug 415.40 425.10 411.60 424.30 +8.90 Sep 410.30 418.80 407.00 418.80 +8.00 Oct 401.40 410.20 401.40 410.20 +5.70 Dec 404.90 413.30 402.20 413.20 +7.50 Jan 406.60 410.80 406.60 410.80 +5.90 Est. sales 81,924. Mon.’s sales 152,187 Mon.’s open int 528,868

