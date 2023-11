CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 573 577¾ 566½ 575½ +3 Mar 600 603½ 593¼ 601¼ +2 May 617¼ 620½ 610¾ 618¼ +1¾ Jul 631½ 635¼ 626½ 632¾ +¾ Sep 643½ 648¾ 640½ 646¾ +1 Dec 659¼ 664 656¾ 660¾ — ¾ Mar 670 673½ 670 673½ — ¼ Jul 663 663 663 663 —6½ Est. sales 49,875. Fri.’s sales 75,084 Fri.’s open int 455,133 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 477¼ 480¾ 476¾ 477¼ Mar 492¼ 495¾ 491½ 492½ +¼ May 501 504¾ 500¾ 501¾ +¼ Jul 510 513¼ 509½ 510 Sep 512½ 514¾ 511¾ 512 — ½ Dec 517 519¼ 516¼ 516¾ — ¾ Mar 528½ 529½ 527¾ 528¼ May 533¼ 534 533¼ 533½ +¼ Jul 531½ 533¾ 531½ 533¾ +1 Dec 511¾ 514 511¾ 513¼ +½ Dec 512½ 512½ 512¼ 512¼ Est. sales 95,647. Fri.’s sales 343,914 Fri.’s open int 1,426,188, up 8,031 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 372 375 359 367¼ —4¾ Mar 390¼ 390¾ 377¼ 384 —6¾ Est. sales 214. Fri.’s sales 369 Fri.’s open int 4,253, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1327½ 1345 1327½ 1336½ +9 Jan 1352 1369¾ 1352 1359¾ +8 Mar 1367 1384½ 1364¼ 1375¼ +8¾ May 1380 1397 1380 1387 +8 Jul 1389 1402 1386¾ 1392½ +8¼ Aug 1363 1379¼ 1363 1370¾ +7¾ Sep 1316 1329 1316 1320½ +5 Nov 1297 1309½ 1296¼ 1301 +4 Jan 1305 1317¼ 1305 1307¼ +3½ Mar 1306¼ 1306¾ 1298½ 1300¼ +3¾ May 1298½ 1298½ 1296¾ 1296¾ +2¼ Jul 1303½ 1303½ 1301¾ 1301¾ +5 Nov 1250 1257½ 1249¼ 1251½ +3¾ Est. sales 143,495. Fri.’s sales 254,366 Fri.’s open int 714,599 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 49.36 51.15 49.26 51.09 +1.73 Jan 49.20 50.81 49.10 50.73 +1.53 Mar 49.13 50.66 49.04 50.57 +1.44 May 49.17 50.60 49.15 50.53 +1.42 Jul 49.09 50.46 49.03 50.42 +1.43 Aug 49.00 50.05 49.00 50.01 +1.37 Sep 48.58 49.60 48.58 49.59 +1.33 Oct 48.54 49.09 48.40 49.09 +1.29 Dec 47.96 48.94 47.95 48.91 +1.23 Jan 48.52 48.55 48.20 48.53 +.90 Mar 48.35 48.69 48.35 48.63 +1.16 Est. sales 79,913. Fri.’s sales 200,111 Fri.’s open int 501,451 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 442.80 446.00 433.30 434.40 —7.70 Jan 433.30 436.20 425.90 426.80 —5.40 Mar 423.90 426.70 418.30 419.30 —3.90 May 419.40 421.20 413.70 414.80 —3.50 Jul 417.00 420.60 413.40 414.40 —3.50 Aug 414.00 416.50 409.90 410.90 —3.70 Sep 410.00 411.20 405.30 406.30 —4.00 Oct 404.00 405.80 400.10 400.30 —4.30 Dec 408.20 408.20 400.60 402.20 —3.60 Jan 404.80 406.20 399.60 400.30 —4.70 Mar 397.20 397.20 396.20 396.70 —4.60 May 399.40 399.40 399.40 399.40 +.10 Est. sales 81,758. Fri.’s sales 181,286 Fri.’s open int 535,138, up 3,790

