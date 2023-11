CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 565¾ 572 563¾ 571 +5½ Mar 593½ 598¾ 591¼ 597¾ +5 May 610¾ 615¾ 609¼ 614¼ +4½ Jul 624¾ 631 624¾ 629¼ +4 Sep 641¾ 644¼ 638½ 642¾ +3½ Dec 656½ 659¾ 654¼ 658 +3 Mar 667 671 667 671 +4¼ Est. sales 26,315. Thu.’s sales 93,170 Thu.’s open int 456,099 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 470 476½ 468 475½ +5½ Mar 485 491¼ 483¼ 490½ +5½ May 494¼ 500 492¼ 499¼ +5 Jul 502¼ 508 500½ 507¼ +5 Sep 505¼ 509¾ 503½ 509½ +4¼ Dec 510 514¼ 508¾ 514 +3½ Mar 520¾ 524½ 519¼ 524¼ +2¾ May 525½ 525½ 525½ 525½ —1 Jul 525 527 524¾ 527 +¾ Dec 507¾ 510 507¼ 510 +2½ Dec 510 510 510 510 +½ Est. sales 122,121. Thu.’s sales 381,762 Thu.’s open int 1,418,157 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 377 382 376 376¾ +¼ Mar 396 401 396 396¼ +1 May 410½ 410½ 410½ 410½ +2¼ Est. sales 139. Thu.’s sales 312 Thu.’s open int 4,175, up 85 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1303½ 1326 1302¼ 1322 +18 Jan 1327 1350¾ 1326¼ 1345¾ +17½ Mar 1341 1365 1340¼ 1360¼ +18¼ May 1354¾ 1377¼ 1353¼ 1372¾ +18 Jul 1360½ 1382¾ 1360½ 1378½ +17¾ Aug 1342¼ 1362¼ 1340 1358¼ +17 Sep 1301¼ 1313½ 1297¾ 1311½ +15¾ Nov 1278½ 1295¼ 1278¼ 1293¼ +15¼ Jan 1286 1302½ 1286 1300¾ +14¾ Mar 1292¾ 1292¾ 1292¾ 1292¾ +12¼ Nov 1245 1249½ 1245 1249½ +12 Est. sales 114,740. Thu.’s sales 163,668 Thu.’s open int 714,920, up 3,905 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.48 51.32 50.44 50.52 +.20 Jan 50.15 51.01 50.15 50.24 +.21 Mar 50.02 50.80 50.02 50.10 +.19 May 50.00 50.71 50.00 50.03 +.14 Jul 50.08 50.56 49.91 49.99 +.18 Aug 49.81 50.17 49.63 49.63 +.16 Sep 49.41 49.73 49.23 49.30 +.18 Oct 48.94 49.22 48.85 49.02 +.36 Dec 48.75 49.15 48.59 48.70 +.15 Jan 48.75 48.75 48.75 48.75 +.25 Est. sales 64,486. Thu.’s sales 212,784 Thu.’s open int 503,028, up 5,058 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 427.30 435.20 424.40 433.30 +7.00 Jan 418.60 425.50 415.70 423.60 +6.40 Mar 409.60 416.00 407.40 414.60 +6.00 May 404.60 411.60 403.30 410.10 +5.40 Jul 404.80 412.00 403.90 410.00 +4.90 Aug 402.70 408.80 401.20 407.00 +4.60 Sep 398.70 404.80 397.20 403.30 +4.90 Oct 392.20 399.70 392.20 397.90 +4.50 Dec 394.40 401.30 393.50 399.20 +4.10 Jan 400.20 400.20 400.20 400.20 +5.90 Est. sales 75,277. Thu.’s sales 159,466 Thu.’s open int 531,348, up 7,848

