CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 562¼ 569½ 557¼ 568¼ +6½ Mar 589 596¼ 585¼ 595 +5½ May 608 614 603¼ 612½ +4¾ Jul 622¾ 629½ 619¼ 628 +4½ Sep 637¾ 643¼ 633½ 642 +4½ Dec 653¼ 659 649¾ 656¾ +3½ Mar 667 671 663½ 668¾ +3¼ Est. sales 41,777. Wed.’s sales 103,175 Wed.’s open int 460,273, up 63 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 475 477 473 474¼ — ¾ Mar 490 492 488 489¼ — ½ May 498½ 501 497 498 — ½ Jul 506 508 504½ 506 Sep 507½ 510¾ 507 509 +1¾ Dec 511½ 516¼ 511½ 514½ +3¼ Mar 522¼ 526¾ 522¼ 525¼ +3¼ May 527½ 527½ 527½ 527½ +½ Jul 527¼ 531 526½ 529¾ +3¼ Sep 513½ 513½ 513½ 513½ +2¼ Dec 508 510¾ 507¾ 509 +1 Dec 509¼ 509¼ 509¼ 509¼ +¼ Est. sales 204,597. Wed.’s sales 293,486 Wed.’s open int 1,426,041, up 13,933 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 383½ 383½ 377 380½ +1 Mar 400½ 400½ 396½ 399¼ +¾ Est. sales 106. Wed.’s sales 1,399 Wed.’s open int 4,090, up 291 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1290¼ 1306¼ 1290¼ 1298½ +7¼ Jan 1315¼ 1330 1315 1323¼ +8¼ Mar 1328¾ 1342¾ 1328¾ 1336 +7¼ May 1343¼ 1355 1343¼ 1349 +6½ Jul 1350¼ 1360¾ 1350 1354¾ +5½ Aug 1331¾ 1340¾ 1331¾ 1334¼ +4¼ Sep 1291¾ 1295 1288¾ 1288¾ +4 Nov 1270¼ 1278 1270 1271 +2¾ Jan 1281¾ 1286¼ 1281½ 1285 +8½ Mar 1277½ 1277½ 1277½ 1277½ +6½ Est. sales 79,629. Wed.’s sales 142,485 Wed.’s open int 711,015, up 4,092 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 50.11 50.58 49.40 49.55 —.35 Jan 49.60 50.08 49.10 49.24 —.15 Mar 49.52 49.93 49.01 49.13 —.10 May 49.43 49.86 49.00 49.11 —.06 Jul 49.44 49.80 48.97 49.06 —.08 Aug 49.10 49.52 48.69 48.75 —.12 Sep 48.86 49.12 48.44 48.46 —.10 Oct 48.58 48.62 48.04 48.04 —.12 Dec 48.26 48.67 47.89 47.96 —.12 Jan 48.56 48.56 47.92 47.92 —.13 Est. sales 96,118. Wed.’s sales 177,389 Wed.’s open int 497,970, up 6,668 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 430.40 434.50 427.00 427.50 —2.90 Jan 419.70 423.30 417.80 418.20 —.90 Mar 409.00 412.30 408.70 409.20 +.20 May 404.40 407.20 404.40 405.00 +.60 Jul 404.30 407.40 404.20 405.30 +.80 Aug 402.60 404.60 402.30 402.90 +1.00 Sep 398.70 401.10 398.70 400.20 +1.70 Oct 395.90 395.90 395.90 395.90 +2.20 Dec 395.00 397.60 394.70 396.40 +1.30 Est. sales 71,314. Wed.’s sales 124,346 Wed.’s open int 523,500, up 3,765

