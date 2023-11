CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 557½ 564¾ 554¾ 559 +2¾ Mar 585¾ 591¾ 583¼ 586¾ +1½ May 604¼ 609 601 604½ +1½ Jul 619¾ 624¼ 617¼ 620½ +1¼ Sep 633¾ 638 632¼ 634¼ Dec 651 653¾ 648¼ 650¼ —1 Mar 664½ 665¾ 661¾ 662¼ —2¾ May 669¼ 669¼ 666¼ 666¼ —4¼ Jul 663 663 663 663 —1¾ Est. sales 51,170. Tue.’s sales 128,872 Tue.’s open int 460,210, up 5,441 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 478¾ 480 473 473¼ —5½ Mar 493 494½ 487¼ 487¾ —5¼ May 501¾ 503 496¼ 496½ —5¼ Jul 508¾ 509½ 503 503¼ —5¼ Sep 509 510 504½ 504¾ —4 Dec 513 514¼ 509 509¼ —3¾ Mar 523¾ 523¾ 520¼ 520¼ —3¼ May 525¾ 526½ 525½ 526 —2½ Jul 527¼ 528¼ 524¾ 525¼ —2¾ Dec 509½ 511 507½ 508¼ —1½ Dec 508½ 509¾ 508½ 508¾ +½ Est. sales 136,866. Tue.’s sales 240,919 Tue.’s open int 1,412,108, up 6,945 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 388 389¾ 373 380¼ —9 Mar 402½ 402½ 397¼ 397¼ —10¾ May 421 421 421 421 Est. sales 547. Tue.’s sales 782 Tue.’s open int 3,799, up 89 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Nov 1290 1295 1283¼ 1294¼ +7¼ Jan 1311 1317¾ 1304¾ 1316¾ +6¼ Mar 1325¾ 1331 1319 1330 +5¼ May 1339¼ 1343¾ 1333¼ 1343¼ +4½ Jul 1347 1350¾ 1340½ 1350¼ +4¼ Aug 1330 1331¾ 1321¾ 1331¾ +4¼ Sep 1283½ 1286½ 1278½ 1286¼ +3 Nov 1267 1269½ 1261 1269¼ +2½ Jan 1275 1276½ 1269¼ 1276½ +1¼ Mar 1269½ 1270 1264 1269½ — ¼ May 1264 1264 1264 1264 —4¼ Est. sales 69,850. Tue.’s sales 171,551 Tue.’s open int 706,923, up 2,091 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.59 51.88 51.14 51.62 +.20 Jan 51.01 51.26 50.57 51.00 +.17 Mar 50.64 50.84 50.19 50.62 +.16 May 50.43 50.64 50.04 50.43 +.15 Jul 50.37 50.50 49.90 50.28 +.11 Aug 50.05 50.09 49.57 49.85 +.04 Sep 49.65 49.72 49.26 49.48 +.03 Oct 48.80 49.27 48.80 49.26 +.26 Dec 48.97 49.15 48.76 48.93 +.07 Est. sales 44,108. Tue.’s sales 117,847 Tue.’s open int 491,302, up 5,701 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 431.00 432.60 424.00 427.20 —3.80 Jan 418.00 419.50 412.90 416.50 —1.50 Mar 406.60 408.30 402.60 406.20 —.60 May 402.40 403.20 398.20 401.60 —.70 Jul 402.60 402.60 398.30 401.50 —.80 Aug 398.60 399.30 395.50 398.90 —.50 Sep 394.30 394.70 392.00 393.90 —1.60 Oct 389.50 389.50 388.90 389.00 —1.40 Dec 390.80 392.20 388.50 391.60 —.20 Est. sales 48,973. Tue.’s sales 137,279 Tue.’s open int 519,735, up 5,760

